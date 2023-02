P.Szefernaker: PKP SA rozstrzygnęła przetarg na wykonawcę prac budowlanych dworca w Koszalinie

PKP SA rozstrzygnęła przetarg na wykonawcę prac budowlanych dworca kolejowego w Koszalinie - poinformował w sobotę w Koszalinie wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. W ciągu najbliższych tygodni planowane jest podpisanie umowy - podał.

Wiceminister MSWiA był jednym z uczestników zorganizowanej w Koszalinie konferencji PiS "Rozwój Koszalina i powiatu koszalińskiego szansą dla całego regionu".

"Spółka PKP rozstrzygnęła przetarg na wybór wykonawcy prac budowlanych dworca" - poinformował Szefernaker. Jak dodał, w ciągu najbliższych tygodni planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą. "Na początku rozebranie dotychczasowego budynku i przeniesienie obsługi podróżnych do dworca tymczasowego. Następnie, w ciągu paru miesięcy ruszą prace budowlane nowego dworca. Planowane zakończenie inwestycji dworca PKP to koniec 2024 roku" - powiedział.

W ocenie wiceministra, nowy dworzec w Koszalinie będzie jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce. "Będzie to nowoczesny, designerski, komfortowy i ekologiczny obiekt" - wskazał.

"To niezwykle ważne, aby móc budować siłę regionu w oparciu o instytucje, które tutaj są. Ale ta siła nigdy nie będzie taka, jak nie będzie dróg" - mówił.

Przypomniał, że w 2017 r. były pierwsze środki, które zostały zagwarantowane na budowę S11 z Koszalina do Bobolic. "Dziś jest to jedna z najszybciej budowanych dróg w kraju" - podkreślił.

"W tym roku będzie oddany odcinek do Bobolic. Parę dni temu został rozpisany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad przetarg na kolejny odcinek Bobolice-Szczecinek. Kolejne odcinki są w przygotowaniu. Do 2030 roku dojedziemy z Koszalina do Poznania, a do 2032 dojedziemy do Katowic" - mówił.

Zdaniem wiceministra kolejną ważną drogą dla regionu jest S6 Szczecin-Gdańsk. "Dziś wszystkie odcinki na drodze Koszalin-Gdańsk są w realizacji i wszędzie są wyłonieni przedsiębiorcy, którzy realizują te odcinki. Do 2026 jestem przekonany przejedziemy całą drogą ze Szczecina do Gdańska. Mamy małe problemy na budowie obwodnicy Koszalina, ale jest plan, aby w przyszłym roku ona została oddana do użytku" - powiedział.

Jak przekazał Szefernaker, w najbliższych latach, w Koszalinie, a dokładnie na węźle w Starych Bielicach, będą się krzyżowały dwie strategiczne dla regionu i dla mieszkańców całego Pomorza drogi, czyli S6 i S11. Dodał, że do powiatu koszalińskiego w ciągu ostatnich 3 lat trafiło 133 mln zł na remont dróg.

Wiceminister mówił też, że rząd dofinansował prawie 100 milionów zł na rozbudowę strefy ekonomicznej w Koszalinie.

Szefernaker wskazywał też, że w Koszalinie powstała nowoczesna jednostka ratowniczo-gaśnicza, a dla OSP przekazywanych jest coraz więcej wozów strażackich. "W 2015 roku średnio do OSP trafiało w Polsce 190 wozów , w ostatnim roku 560 wozów strażackich" - podał.

