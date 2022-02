P. Terlecki: Najbliższe miesiące kluczowe dla budowy Muzeum Powstania Wielkopolskiego

Najbliższe miesiące będą kluczowe dla realizacji budowy nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu– powiedział PAP dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Przemysław Terlecki. Wciąż nie wiadomo, w jaki sposób sfinansowana zostanie inwestycja.

Nowe muzeum ma powstać w Poznaniu do końca 2025 roku, u stóp Wzgórza Św. Wojciecha. Inwestycja pochłonie, według obecnych szacunków, około 300 mln zł.

Władze Poznania twierdzą, że nie mają pieniędzy na budowę; resort kultury zadeklarował ostatnio, że wsparcie państwa może wynieść nawet 60 proc. potrzebnych środków.

Jak powiedział PAP dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Przemysław Terlecki, cieszy go dobra wola władz miasta i resortu kultury w sprawie budowy muzeum i chęć rozmów obu stron na temat finansowania inwestycji.

"Ostatnie tygodnie to był szereg pomyślnych dla nas informacji: mieliśmy ważną deklarację prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka, który w rozmowie z PAP podkreślił, że zrobi wszystko, żeby to muzeum powstało. Była też publiczna deklaracja marszałka województwa Marka Woźniaka, że samorząd regionu dołoży się do budowy. Teraz wiemy, że ministerstwo kultury podtrzymuje chęć wsparcia inwestycji i dokłada kolejne pieniądze. Miasto i ministerstwo chcą ze sobą rozmawiać" - powiedział PAP Terlecki.

Dyrektorka wydziału kultury poznańskiego magistratu Justyna Makowska potwierdziła PAP informację podaną w ostatnich dniach przez Radio Poznań, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego chce zaangażować się w projekt budowy siedziby muzeum na poziomie 60 proc. kosztów całej inwestycji. Wcześniejsza deklaracja resortu dotyczyła 50 proc. wartości inwestycji.

"Jesteśmy na etapie szacowania, czy stać nas teraz na wyłożenie pozostałej kwoty. To nadal bardzo duże obciążenie dla miejskiego budżetu. Rozmowy z ministerstwem zostaną wznowione, gdy przeprowadzimy niezbędne analizy" - powiedziała PAP Makowska.

Przemysław Terlecki powiedział, że pierwotnie budowa muzeum szacowana była na około 200 mln zł. Obecnie, biorąc pod uwagę rosnące ceny materiałów budowlanych, trzeba mówić o inwestycji o wartości ok. 300 mln zł.

"Jeśli państwo jest w stanie wyłożyć już nie 50 proc., ale 60 proc. potrzebnej sumy, mamy kolejne 30 mln zł - to następna pomyślna informacja, która przybliża nas do spięcia finansowego inwestycji i do decyzji o rozpoczęciu budowy. Kluczowe dla nas będą najbliższe miesiące" - powiedział Terlecki.

Dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości podkreślił, że liczy na szybkie rozstrzygnięcie sprawy finansowania budowy.

"Gdy tylko podjęta zostanie ta najważniejsza decyzja - że budujemy, to najpilniejszą rzeczą będzie rozpisanie konkursu na zaprojektowanie wystawy stałej. Musimy być na to gotowi w połowie roku. Żeby przeprowadzić taki konkurs, zaprosić dobre firmy, potrzeba nam ok. 2,5 mln zł. Te pieniądze powinno dać miasto" - powiedział.

"Wiem, że jeśli nie będzie decyzji, kiedy rusza budowa, miasto nie będzie skłonne dać pieniędzy na konkurs na projekt wystawy, która będzie realizowana w nieokreślonej przyszłości. Samorządy uważnie patrzą dziś na każdą złotówkę do wydania, brakuje pieniędzy na wszystko - mam świadomość, że także samorząd Poznania nie jest wolny od problemów finansowych" - dodał Terlecki.

Dotąd władze Poznania wydały ok. 5,5 mln zł na przygotowanie inwestycji od strony formalnej: zorganizowanie konkursu na projekt muzeum i przygotowanie projektu budowlanego. Resort kultury przekazał dotąd ok. 840 tys. zł na prace przygotowawcze i projektowe.

Gotowy jest już scenariusz wystawy stałej muzeum oraz projekt budowlany i wykonawczy inwestycji. "To, co czeka nas w najbliższym czasie, to przejęcie terenu, na którym stanie nowe muzeum - powinno się to stać w pierwszym kwartale tego roku" - powiedział Terlecki.

Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu. Zdobycze powstańców potwierdził rozejm w Trewirze, podpisany przez Niemcy i państwa ententy 16 lutego 1919 r. Ich ostateczne zwycięstwo przypieczętował podpisany 28 czerwca 1919 r. traktat wersalski, w którego wyniku do Polski powróciła prawie cała Wielkopolska.

