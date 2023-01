PAIH: blisko 1,7 tys. polskich firm w projekcie dot. odbudowy Ukrainy

Blisko 1,7 tys. polskich firm zgłosiło się do projektu dot. wznowienia eksportu i powojennej odbudowy Ukrainy. 1/3 z nich reprezentuje sektor budowlany - wskazał Karol Kubica z biura handlowego PAIH w Kijowie. We wtorek rusza Międzynarodowa Konwencja Budownictwa Polska-Ukraina.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu przypomniała w poniedziałkowej informacji, że 31 stycznia rozpoczynają się w Poznaniu Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA oraz Międzynarodowa Konwencja Budownictwa Polska-Ukraina, które potrwają do 3 lutego.

"Międzynarodowa Konwencja Budownictwo Polska-Ukraina będzie pierwszym w Polsce spotkaniem poświęconym wyłącznie problematyce budownictwa w planie odbudowy Ukrainy" - wskazano. Dodano, że w dyskusjach wezmą udział przedstawiciele branży budowlanej z państw Europy Zachodniej i Skandynawii.

"W czerwcu 2022 roku zostaliśmy operatorem projektu współpracy na rzecz przygotowań do wznowienia eksportu i powojennej odbudowy Ukrainy. Do tej pory zgłosiło się do niego blisko 1,7 tys. polskich firm" - wskazał kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Kijowie Karol Kubica, cytowany w poniedziałkowej informacji. Dodał, że 1/3 podmiotów reprezentuje sektor budowlany.

Jak poinformował Kubica, w bazie znajdują się też firmy z branż ICT (technologii informacyjno-telekomunikacyjnych), maszynowej, farmaceutycznej, medycznej czy rolno-spożywczej.

"Przedsiębiorcy, którzy się do nas zgłosili, są zainteresowani zarówno eksportem, inwestowaniem, jak i współpracą z ukraińskimi kontrahentami jako podwykonawcy" - wyjaśnił.

Kubica zwrócił uwagę, że blisko 60 proc. z nich zatrudnia od 1 do 49 pracowników. "Zatem naszą bazę zdominowały mikro i małe firmy. Od sierpnia zorganizowaliśmy dla nich pięć wydarzeń - w tym szkolenia i konsultacje. Łącznie uczestniczyło w nich ponad 1,5 tys. przedstawicieli polskiego biznesu" - przekazał.

PAIH prowadzi bazę firm zainteresowanych udziałem w odbudowie Ukrainy, organizuje dla nich konsultacje branżowe oraz szkolenia, a także udostępnia przestrzeń coworkingową dla ukraińskich przedsiębiorców.

