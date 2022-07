Panattoni buduje pod Poznaniem dla firmy logistycznej

Panattoni buduje w Robakowie pod Poznaniem obiekt w formule BTO (build to own) o powierzchni 32 tys. metrów kwadratowych dla firmy logistycznej. Budowa ruszyła w maju 2022, a na przełomie 2022 i 2023 roku obiekt ma być gotowy do użytku.

Panattoni, deweloper nieruchomości przemysłowych, informuje, że obecnie blisko połowę powierzchni dostarcza w formule BTS (build to suit), a tym razem buduje obiekt BTO (build to own) o powierzchni 32 tys. m kw. dla "światowego lidera logistyki, działającego w ponad 200 krajach".

Panattoni buduje obiekt w Robakowie pod Poznaniem. Ponad 20 tys. m kw. zajmie automatyczna sortownia paczek. Inwestycja zostanie wyposażona m.in. w fotowoltaikę o mocy 900 kWp i pompy ciepła.

Budowa ruszyła w maju 2022, a na przełomie 2022 i 2023 r. obiekt zostanie udostępniony klientowi firmy w ramach wczesnego dostępu, by mógł rozpocząć implementację własnych usprawnień.

Deweloper podał także, że w obiekcie zatrudnienie znajdzie ponad 800 osób.

