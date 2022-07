Panattoni zakończyło rozbudowę fabryki Kongsberga w Brześciu Kujawskim

Deweloper Panattoni zakończył rozbudowę fabryki firmy Kongsberg, norweskiego producenta z branży automotive. Inwestycję zrealizowano w Brześciu Kujawskim, gdzie deweloper dobudował kolejne powierzchnie.

W Brześciu Kujawskim Panattoni do już istniejących 16 tys. m2 fabryki Kongsberga dobudowało kolejne 6 tys. m2. Cały proces odbył się przy zachowaniu ciągłości produkcji istniejącego zakładu. W budynku przekazanym do użytkowania najemcy, klient planuję częściową automatyzację operacji.

Panattoni dostarczyło dla branży samochodowej w Polsce w 2021 i 2022 roku już 250 tys. m2. Z tego ponad 30 tys. m2 deweloper zrealizował dla norweskiego producenta o globalnym zasięgu – firmy Kongsberg, a pod koniec 2021 r. ruszył z rozbudową zakładu firmy w Brześciu Kujawskim.

W nowo powstającej części zamontowano urządzenia technologiczne dla potrzeb działu przewodów paliwowych i sprężonego powietrza „FTS” (fluid transport systems). Deweloper przygotował powierzchnię m.in. pod instalację stanowiska automatycznego montażu przewodów oraz stanowiska automatycznego znakowania i przycinania przewodów. Umowa najmu została zawarta na 15 lat.

- To już kolejna rozbudowa zakładu Kongsberg w Polsce zrealizowana z Panattoni, co potwierdza, że współpraca z nami to nie tylko gwarancja jakości, ale też i stabilności. Firmy produkcyjne chcą się z nami rozwijać, dostarczyliśmy dla nich już w sumie 1,5 mln m2 - mówi Marzena Tkaczuk z Panattoni.

Po ukończeniu obecnej realizacji łączna powierzchnia dostarczona przez Panattoni dla firmy Kongsberg w Polsce wyniosła blisko 40 tys. m2 – w ramach realizacji w Brześciu Kujawskim i Koluszkach.

Zakład firmy Kongbserg znajduje się w doskonałej lokalizacji, w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A1 - łączącej północną i południową granicę Polski – ok. 80 km. od geograficznego środka kraju. Ponadto położony jest w Brzeskiej Strefie Gospodarczej uważanej za motor napędowy całego regionu kujawsko-pomorskiego.

