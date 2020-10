Pandemia anemicznie odbiła się na budownictwie. Chmury się jednak zbierają

Branża budowlana całkiem dobrze przetrwała pierwsze miesiące koronawirusa. Ale pojawiły się niepokojące symptomy... Będzie gorzej, a część problemów budownictwo szykuje sobie samo.

Będzie Zielony Ład w budownictwie

Przykład, jak bardzo spadły ceny, daje Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Jeszcze całkiem niedawno kilometr drogi S1 był wyceniany na 42-43 mln złotych. Tymczasem teraz kilometr będącej w identycznym standardzie drogi S19 branża budowlana wycenia na 31-33 mln zł.- Ważne, aby branża nie przeszarżowała i żeby za 2-3 lata nie było problemów z niedoszacowaniem kontraktów - przyznaje Żuchowski.Skutki tego były bowiem fatalne - bankructwa podwykonawców, zejścia z placów budowy, a przede wszystkim ogromne opóźnienia przy oddawaniu niektórych odcinków i koniec końców wyższe ceny inwestycji...Nic więc dziwnego, że Arnold Bresch, członek zarządu, dyrektor ds. realizacji inwestycji, PKP Polskie Linie Kolejowe, podkreśla, jak ważne obecnie jest szacowanie umów. – Chodzi o to, aby obie strony były zadowolone z nich po podpisaniu, ale i po skończonej inwestycji – tłumaczy menadżer.Co ciekawe, sama pandemia koronawirusa, choć na branży budowlanej nie odbiła się znacząco, w niektórych segmentach dała firmom z branży dobrze zarobić. Takim „wygranym” pandemii jest producent okien Velux.Jak mówi prezes Velux Polska Jacek Siwiński, pojawił się nieoczekiwany trend wywołany koronawirusem. – Ludzie zaczęli inwestować w domy, także działki - generalnie chodzi o wydatki mieszkaniowe. Będzie schłodzenie na rynku, ale i priorytet na budownictwo mieszkaniowe – ocenia menedżer.Dobrze minione miesiące ocenia także Andrzej Losor, członek zarządu, dyrektor rozwoju sprzedaży i marketingu, Górażdże Cement. Rynek cementu w pierwszym kwartale był niemal rekordowy. Obecnie tworzone są różne scenariusze. Jednak firmy z branży cementowej zakładają, że w 2020 r. konsumpcja cementu spadnie o 2-4 proc.- Będziemy dyskontować bardzo dobry pierwszy kwartał. 2-3 miesiące prognozowaliśmy głębszą korektę. Teraz spodziewamy się nieco lepszej sytuacji. Nasi partnerzy biznesowi skupili się i potrafili sprostać wyzwaniom czasu pandemii – podkreśla menadżer.Kolejnym wyzwaniem, jakie czeka branżę budowlaną, jest Europejski Zielony Ład to plan działań Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonej gospodarki. Należy bowiem pamiętać, że zmiana klimatu i degradacja środowiska stanowią zagrożenie i dla naszego kontynentu, i reszty świata. Aby sprostać tym wyzwaniom, Europa potrzebuje nowej strategii na rzecz wzrostu - służącej przekształceniu Unii w nowoczesną, oszczędzającą zasoby i konkurencyjną gospodarkę.Kluczem do tego jest bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej i zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń. W efekcie do 2050 r. UE chce stać się kontynentem neutralnym dla klimatu.- Powiedzmy szczerze, że bez wdrożenia tych wytycznych w budownictwie nie będzie Zielonego Ładu - podkreśla Siwiński. Jak zaznacza, to budynki zużywają około 40 proc. energii i odpowiadają za około 35 proc. emisji.- Jeżeli weźmiemy pod uwagę cały przemysł budowlany, to łatwo sobie uświadomić, że branża i np. związany z nią transport mogą odpowiadać nawet za 50 proc. emisji. To oznacza potrzebę zmian - dodaje menadżer.Co więcej, jak zaznacza, budownictwo to proces liniowy. Polega bowiem na pozyskaniu materiałów, budowie, a po rozbiórce budynku - wyrzuceniu odpadów. Tutaj potrzebny jest postęp. Nic zatem dziwnego, że firmy zastanawiają się, co robić.- Myślę, że recykling betonu to kierunek, o którym się myśli. Innym jest większy obieg zamknięty, ważna jest także kwestia dodatków mineralnych – podkreśla Andrzej Losor.Tak czy inaczej: tłumaczy, branżę i w kwestiach środowiskowych czeka sporo wyzwań...Tekst powstał z wykorzystaniem wypowiedzi uczestników panelu "Rynek budowlany w nowych realiach" w ramach XII edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego.Poniżej - wideozapis dyskusji