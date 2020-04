Pandemia odciśnie piętno na rynku biurowym

Ponad połowa respondentów (55 proc. ) uważa, że długofalowo, po ustaniu pandemii popyt na powierzchnie biurowe nie ulegnie zmianie, a 1/3 badanych spodziewa się jego spadku. W kwestii stawek czynszów zdania również są podzielone. 36 proc. badanych nie spodziewa się zmian, ale prawie tyle samo respondentów (35 proc. ) uważa, że czynsze spadną o około 5-10 proc. – wynika z badania Colliers International.

Praca zdalna zyska na popularności

- Prognozujemy, że efektem wspomnianych oczekiwań będzie zwiększenie udziału renegocjacji w całkowitej liczbie podpisanych umów w roku 2020, które dla porównania u ubiegłym roku stanowiły około 33 proc. całkowitego popytu w Polsce –dodaje Anna Galicka-Bieda.W sprawie stawek czynszów zdania również są podzielone. 36 proc. badanych nie spodziewa się zmian, ale prawie tyle samo respondentów (35 proc. ) uważa, że czynsze spadną o około 5-10 proc.– Efektem spowolnienia gospodarczego wywołanego pandemią będzie niedobór kapitału, co zmniejszy inwestycje w nowoczesne powierzchnie biurowe oraz wywoła niechęć do zawierania długoterminowych umów najmu. Wpłynie to również na rynek nowoczesnych usług biznesowych. Przewidujemy, że firmy z sektora BPO/SSC mogą zwiększyć zainteresowanie lokalizacjami w mniejszych ośrodkach miejskich na tzw. rynkach wtórnych – tłumaczy Sebastian Bedekier partner, dyrektor regionalny Colliers International w Poznaniu.Zdecydowana większość ankietowanych, podaje Colliers, jest zadowolona z tempa i efektów wprowadzenia pracy zdalnej w ich organizacjach. Z trudnościami spotkały się przede wszystkim największe firmy, ze względu na skalę przedsięwzięcia oraz sektor finansowy z powodu systemów informatycznych i wymogów bezpieczeństwa danych.Znaczna część firm biorących udział w badaniu, już wcześniej korzystała z pracy zdalnej, zatem nie planują zmian w tym zakresie. 47 proc. ankietowanych zamierza jednak wprowadzić ten model jako stały element strategii w swojej organizacji.Zdecydowana większość respondentów (74 proc.) twierdzi, że zmieni się sposób wykorzystania powierzchni biurowej w ich firmach. Nastąpi wzrost popularności pracy zdalnej - z domu bądź z powierzchni flex. Wzrośnie też zainteresowanie hybrydowymi modelami najmu - powierzchnia wynajęta na tradycyjne biuro będzie uzupełniana o przestrzenie coworkigowe.– Większość najemców już zrewidowała zapotrzebowanie na powierzchnię biurową lub zrobi to niebawem. Wiele firm w obliczu pandemii przeszło na tryb home office, co w większości przypadków nie wpłynęło na funkcjonowanie ich działalności operacyjnej i biznesowej. Szybki i efektywny proces przestawienia się przedsiębiorstw na pracę zdalną oraz pozytywne doświadczenia związane z tą zmianą pozwalają sądzić, że właśnie w taki sposób część z nas będzie pracować w niedalekiej przyszłości – mówi Paweł Skałba, senior partner i dyrektor Działu Powierzchni Biurowych w Colliers International.