Pandemia ścięła zarobki Echo Investment. Mieszkania kluczowym kierunkiem

O prawie 60 proc. mniej zarobiła na czysto w 2020 r. grupa Echo Investment. Zarząd dewelopera podkreśla, że wobec trendów rynkowych firma będzie koncentrować się przede wszystkim na sektorze mieszkaniowym.

Finansowa stabilizacja

- Spółce udało się podpisać z klientami 1570 umów sprzedaży, co jest wynikiem o 16 proc. lepszym od ubiegłorocznego. W tym samym czasie klienci odebrali klucze do 1505 mieszkań, co oznaczało wzrost o 19 proc. w stosunku do 2019 r. W samym czwartym kwartale 2020 r. sprzedaż wyniosła 464 lokale, a przekazania 792 - wyliczyło Echo.- Resi4Rent, największa prywatna firma z mieszkaniami na wynajem w Polsce, ma obecnie blisko 1,8 tys. mieszkań we Wrocławiu, Łodzi i Warszawie, a w 2021 4. odda do użytku kolejne 460 mieszkań i rozpocznie budowę ponad 3 tys. dodatkowych lokali. Docelowo, do 2025 r., wprowadzi do oferty 10 tys. mieszkań w sześciu największych miastach Polski - w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Poznaniu - dodała.Maciej Drozd, wiceprezes ds. finansowych Echo Investment, podał, że na koniec minionego roku na kontach grupy zgromadzone było 327 mln zł.- Dodatkowo w 2020 r. kupiliśmy atrakcyjne nieruchomości z przeznaczeniem pod zabudowę o potencjale ok. 275 tys. m kw. powierzchni mieszkaniowej i usługowej. Z tak mocną sytuacją finansową i imponującym bankiem ziemi jesteśmy gotowi do realizacji naszej strategii - skomentował Drozd.W komentarzu do wyników Echo poinformowało również, że w minionym roku dział biurowy grupy koncentrował się na zakończeniu zgodnie z zakładanymi terminami inwestycji i pozyskaniu dla nich najemców. Deweloper oddał do użytku pięć projektów o łącznej powierzchni ponad 125 tys. m kw.- Na koniec roku ich średni poziom wynajęcia przekraczał 60 proc., a obecny poziom komercjalizacji i prowadzone zaawansowane rozmowy zbliżają ten wskaźnik do 85 proc., co czyni budynki gotowymi do sprzedaży - wyjaśniła firma.Dodała, że w czasie pandemii najbardziej ucierpiał sektor handlowy - głównie ze względu na trzykrotny lockdown i ciągle przedłużające się restrykcje.- Priorytetem dla działów wynajmu i zarządzania Echo było wypracowanie porozumienia z najemcami w sprawie zasad powrotu działalności centrów handlowych - wskazał deweloper.- Najważniejszym wydarzeniem dla projektów handlowych spółki w 2020 r. było otwarcie pierwszego w Polsce sklepu Primark w Galerii Młociny w Warszawie. Był to jeden z najbardziej oczekiwanych debiutów na polskim rynku, co zdecydowanie wzmacnia atrakcyjność tego projektu - podsumował.