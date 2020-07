Państwowy Instytut Geologiczny pomoże w realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego

Spółka Centralny Port Komunikacyjna oraz Państwowy Instytut Geologiczny podpisały umowę o współpracy przy m.in. planowaniu i budowie portu lotniczego oraz związanych z nim inwestycji kolejowych i drogowych w ramach CPK - poinformowała spółka. Umowa zakłada m.in. udział w badaniach terenowych.

W poniedziałkowym komunikacie spółka CPK przekazała, że wsparcie merytoryczne Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB) będzie dotyczyć przede wszystkim zakresu geologii inżynierskiej, hydrogeologii i badań podłoża.

PIG-PIB wypełnia w Polsce zadania państwowej służby geologicznej oraz państwowej służby hydrogeologicznej.

Umowa CPK i PIG-PIB to zapowiedź merytorycznej współpracy, która musi przełożyć się na szybki postęp prac przy tym ważnym infrastrukturalnym projekcie- powiedział wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK. Marcin Horała.

Jak poinformowano, celem współpracy jest "konsultacja i wybór wysokiej jakości metod badawczych, a także optymalizacja standardu badań terenowych, jakie będą realizować wykonawcy. CPK i PIG-PIB zobowiązały się do powołania zespołu roboczego, który zajmie się realizacją ustaleń zapisanych w umowie".

"Doradztwo PIG-PIB będzie potrzebne już na etapie przygotowania założeń do współpracy z doradcą ds. badań terenu na potrzeby przygotowywania master planu Portu Lotniczego Solidarność, którego wykonawca ma zostać wybrany na przełomie III i IV kwartału br. Zadaniem wykonawcy badań terenu będzie przygotowanie we współpracy z CPK m.in. wkładu do dokumentacji geologicznej i geofizycznej, mapy do celów projektowych, oceny stanu technicznego obiektów budowlanych, badań archeologicznych i rozpoznania saperskiego" - czytamy.

Dyrektor Instytutu dr inż. Mateusz Damrat, który w imieniu PIG-PIB podpisał umowę o współpracy z CPK podkreślił w komunikacie, że Instytut "skutecznie doradzi, jakie czynniki geologiczne powinny być uwzględnione w procesie planowania, przygotowywania i prowadzenia inwestycji oraz pomożemy w interpretacji danych geologicznych pozyskanych w trakcie prac".



Umowa będzie obowiązywała przez okres trwania inwestycji CPK. Jak wynika z harmonogramów przedstawionych przez spółkę CPK w czerwcu br., uruchomienie pierwszego etapu lotniska (dwóch dróg startowych wraz z niezbędną infrastrukturą, która umożliwi obsługę do 45 mln pasażerów rocznie) jest przewidywane na koniec 2027 r. Inwestycje kolejowe CPK zostały zaplanowane na lata 2020-2034, przy czym część spośród odcinków ma być gotowa wraz z otwarciem lotniska.

W komunikacie przekazano, że to kolejna umowa o współpracy podpisana przez spółkę CPK z państwowymi podmiotami. W marcu 2020 r. CPK i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zawarły porozumienie dotyczące koordynacji inwestycji, np. poszerzenia autostrady A2 na odcinku Warszawa-Łódź i budowy Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. CPK współpracuje też m.in. z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), pozyskując od niego dane niezbędne do planowania lotniska.

Spółka CPK jest w trakcie dialogu konkurencyjnego z lotniskami Incheon w Seulu i Narita w Tokio, których efektem będzie wybranie w tym roku doradcy strategicznego. W części lotniskowej projektu trwa m.in. postępowanie, którego celem jest wybór konsultanta technicznego ds. master planu (opracowania określającego m.in. szczegółowe parametry portu lotniczego, obszar inwestycji, wymiary i lokalizację elementów infrastruktury, prognozy ruchu, plan etapowania budowy i koncepcję zagospodarowania terenów wokół lotniska).

W części kolejowej projektu spółka m.in. kończy analizę uwag i opinii w ramach ogólnopolskich konsultacji kolejowo-drogowego Strategicznego Studium Lokalizacyjnego (SSL).

Trwają przygotowania do inwentaryzacji przyrodniczych dla odcinków linii kolejowych, które będą realizowane w pierwszej kolejności i dla których pierwsze roboty budowlane mają ruszać w 2023 r.