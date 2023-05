Paradoks na torach? Sporo emitują, ale są proklimatyczni

Branża budowlana to duży emitent gazów cieplarnianych. Ale wpływ grupy Torpol, operującej na rynku infrastruktury kolejowej, trzeba ocenić w szerszym kontekście.

Działalność grupy Torpol ma bezpośredni wpływ na klimat wynikający ze zużycia mediów i materiałów pomocniczych. Natomiast w „ujęciu pośrednim” - budując i modernizując infrastrukturę kolejową zwiększa ona atrakcyjność kolei jako środka mało emitującego CO2.

W 2022 r. grupa Torpol przyczyniła się do łącznej emisji 7 182 ton CO2, wobec 6 453,6 ton w 2021 r. i 6 523,6 w 2019 r. Udział emisji bezpośrednich (zakresu 1) wykazuje tendencję malejącą, istotnie rośnie natomiast poziom emisji pośrednich, (zakres 2).

Zgodnie z systematyką unijną, grupa Torpol w ub.r. w 100 proc. miała dwa rodzaje działalności w pełni zrównoważone środowiskowo, jednak np. wskaźnik obrotu zgodności z taksonomią niefinansową UE wynosił 37,4 proc. W ocenie zarządu, zwiększenie jego poziomu oraz kosztów operacyjnych „jako samoistnego celu skutkowałoby koniecznością rezygnacji z szeregu kontraktów budowlanych, w których kryteria te nie zostały uwzględnione”.

Grupa Torpol jest jedną z największych firm kolejowego budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych.

W 2022 r. jej przychody ze sprzedaży przekroczyły 1,08 mld zł. Choć były o 3 proc. mniejsze rok do roku, grupa wypracowała skonsolidowany zysk netto prawie 2,4-krotnie wyższy (184 mln zł).

Jak zaznaczył w liście do inwestorów prezes Grzegorz Grabowski, „Istotnym czynnikiem mającym znaczny wpływ na działalność grupy” był i jest trwający „stan zamrożenia środków finansowych z funduszy unijnych dla Polski”. Pomimo przygotowania i ogłoszenia w 2022 r. przez PKP PLK S.A. kilkunastu postępowań przetargowych o wartości ponad 18 mld zł, „do chwili obecnej nie została podpisana żadna umowa na realizację prac, ze względu na brak źródeł finansowania”.

Budują, więc emitują. Ale per saldo klimatowi to się opłaca

Grupa kapitałowa Torpol realizuje wieloletnią „Strategię rozwoju na lata 2019-2023”. Składają się na nią działania z obszaru społecznej odpowiedzialności (CSR), a ponadto strategia określa podejście firmy do zagadnienia zrównoważonego rozwoju.

Zadania związane ze zmniejszaniem wpływu na środowisko zarząd zalicza do najtrudniejszych i traktuje je szeroko. Obejmuje one m.in. zarządzanie odpadami, zużycie zasobów, edukację środowiskową pracowników, zapewnienie efektywności ekologicznej nieruchomości, ale przede wszystkim redukcję zużycia energii i poziomu emisji gazów cieplarnianych.

Zarząd podkreśla, że działalność grupy Torpol ma bezpośredni wpływ na klimat wynikający ze zużycia paliw, energii elektrycznej i cieplnej oraz materiałów pomocniczych, czyli „jest typowy dla branży budownictwa infrastrukturalnego”.

Natomiast w „ujęciu pośrednim” działalność spółek grupy, tj. budowa oraz modernizacja infrastruktury kolejowej, przynosi pożądane efekty proklimatyczne. Zwiększając atrakcyjność i dostępność pasażerskiego i towarowego transportu kolejowego względem innych środków transportu, szczególnie bardziej emisyjnego transportu drogowego, Torpol przyczynia się pośrednio do ograniczenia emisji związanej z przemieszczaniem się ludności i towarów.

Podobnie pośredni, korzystny wpływ na otoczenie klimatyczne ma inna działalności grupy, tj. świadczenie usług projektowych, montażowych lub budowlanych dla branży oil&gas.

Liczby nie kłamią: więcej zużytej energii i paliw

Największy, bezpośredni wpływ na zużycie energii i emisje gazów cieplarnianych ma działalność spółek grupy Torpol. To one zużywają gros energii użytkując maszyny, tabor kolejowy (spółka eksploatuje pociągi robocze używane do robót torowych), sprzęt wykorzystany podczas prac budowlanych oraz firmowe samochody osobowe.

Pozostała energia zużywana jest w budynkach i pomieszczeniach będących własnością lub wynajmowanych przez spółki z grupy.

W grupie pracuje na budowach w różnych miejscach kraju ponad 800 osób. Ich przemieszczanie się wymaga użycia ok. 200 samochodów osobowych lub 15 autobusów. A grupa używa też specjalistycznych pociągów roboczych i lokomotyw manewrowych.

W 2022 r. grupa Torpol zużyła o 4,1 proc. więcej energii (24 461,67 MWh) niż rok wcześniej, w tym: o 78,5 proc. więcej zakupionej energii cieplnej (2 023,15 MWh), o 40,6 proc. więcej benzyny (w przeliczeniu - 2 145,51 MWh), o 39 proc. więcej zakupionej energii elektrycznej (1 248 MWh), przy nieco mniejszym zużyciu największej pozycji w „zużytej energii” – oleju napędowego - o 5,8 proc. (18 352,31 MWh).

W efekcie intensywność zużycia energii wewnątrz organizacji (całkowite zużycie energii/przychody ze sprzedaży, w MHh/tys. zł) miała wartość 0,023, czyli wyższą niż rok wcześniej (0,021). Gorszy był także wskaźnik intensywność zużycia energii na pracownika (całkowite zużycie energii wewnątrz organizacji w MWh /pracowników) i wyniósł w 2022 r. 30,7, wobec 29,1 rok wcześniej. Zarząd nie wyjaśnia powodów większego zużycia energii.

Kotłownia, nagrzewnice i "większe przeroby na kontraktach" - skala działań rośnie

Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza przez spółki grupy Torpol w 2022 roku były: kotłownie zlokalizowane w Koninie oraz Kostrzynie Wielkopolskim, nagrzewnice w bazie sprzętowej w Koninie oraz emisje powstające podczas pracy wymienionych wyżej maszyn i urządzeń. Do kalkulacji poziomu zanieczyszczeń zaliczono działalność spółki Torpol SA i spółki zależnej TOG, ale bez danych z pozostałych podmiotów grupy („z uwagi na brak prowadzonej działalności operacyjnej”).

Wskaźniki emisyjności obejmują wyłącznie CO2, bez pozostałych gazów cieplarnianych.

W 2022 r. grupa Torpol przyczyniła się do łącznej emisji 7 182 ton CO2, wobec 6 453,6 ton w 2021 r. i 6 523,6 w 2019 r.

Największy udział w łącznej emisji CO2, tj. 78,2 proc., miały emisje bezpośrednie zaliczane do zakresu 1 (5 614,5 ton) i wykazują tendencję malejącą w ujęciu bezwzględnym i relatywnym. W 2021 r. emisje bezpośrednie miały 88,5 proc. udział w łącznej emisji (5 713,1 ton), a w 2019 r. - 98,3 proc. (6236,4 ton).

Istotnie wzrósł natomiast poziom emisji pośrednich, tj. zakresu 2 - w 2022 r. było to 1 567,5 ton, wobec 740,50 w 2021 r. i 287,2 w 2019 r.

Zarząd wyjaśnia jedynie, że „Podstawowa przyczyna różnic w emisjach w zakresie 1 oraz 2 pomiędzy rokiem 2021 a 2022 wynika ze skali realizowanych prac, co z kolei związane jest przerobem na kontraktach znajdujących się w portfelu zleceń Grupy Torpol”.

Należy zakładać, że przyczyną większej łącznej emisji CO2 oraz zakresu 2 było głównie wspomniane większe zużycie energii o 4,1 proc.

Co zrobiono, by zmniejszyć zużycie energii i poziom emisji CO2?

Torpol od kilku lat realizuje inwestycje i działania organizacyjne, mające na celu zmniejszenie zużycia energii i emisji CO2.

W 2022 r. grupa korzystała już w pełni z zakończonej rok wcześniej budowy w bazie sprzętowej w Koninie dwu instalacji fotowoltaicznych o mocach odpowiednio: 29,7 kWp oraz 49,95 kWp. W ub.r. wyprodukowały one łącznie 83,6 MWh zielonej energii.

W bazie w Koninie w ub.r. wykonano ponadto szereg prac w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię i tym samym ograniczenie emisji. Firma wskazuje konkretnie na następujące działania:

- ograniczenie strat ciepła w hali warsztatowej poprzez wymianę ośmiu bram wjazdowych i uszczelnienia wjazdów

- dokończenie remontu z 2021 r. elewacji i uzupełnienie warstwy izolacyjnej, montaż lamp LED na pozostałej części hali warsztatowej

- montaż pomp ciepła o mocy 2 x 19 KW do ogrzewania (C.O. i CWU) w budynkach socjalno-biurowych. Dobrana moc wystarczy do ogrzania i budynków o powierzchni ok. 800 m2 oraz zasobników wody użytkowej o pojemności 800 litrów.

Grupa kontynuowała zakup nowego sprzętu transportowego, zastępującego systematycznie stare jednostki.

Sukcesy w innych działaniach: mniej odpadów dzięki współpracy z podwykonawcami

Na podkreślenie zasługuje radykalne ograniczenie przez Torpol i TOG odpadów, powstających w toku prac budowlanych. O ile jeszcze w 2020 r. efektem ich działalności było ok. 72 tys. ton odpadów, rok później już tylko 20 tys. ton, a w 2022 r. - ok. 11 tys. ton.

„Istotne zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów w okresie 2020-2022 ma związek z większym w porównaniu z poprzednimi okresami zakresem współpracy z podwykonawcami”, wyjaśnia zarząd Torpol SA.

Ale taki jest z kolei pośredni skutek nowych przepisów które zakładają, że w umowach generalnego wykonawcy z podwykonawcami – to oni przejmują część odpadów, ale muszą też je ograniczać. Z danych Torpol wynika, że jego podwykonawcy na wszystkich kontraktach realizowanych przez grupę wytworzyli w 2022 r. ok. 274 tys. ton odpadów. Zarazem w 2022 r. grupa ograniczyła łącznie odpady o 113,8 tys. ton.

Nie mogą ograniczać działalności, ale przyszłe kontrakty ocenią z zastosowaniem Taksonomii

Zarząd informuje ponadto, że „Grupa Torpol dąży do zwiększania udziału poziomu przychodów oraz kosztów operacyjnych ujętych, a docelowo zgodnych z Taksonomią niefinansową UE.”

Zgodnie z tą systematyką unijną grupa Torpol w 2022 r. w 100 proc. miała dwa rodzaje działalności w pełni zrównoważonej środowiskowo: budowę infrastruktury na potrzeby transportu kolejowego oraz budowę infrastruktury wspomagającej niskoemisyjny transport drogowy i transport publiczny. Jednak np. tzw. wskaźnik zgodności z taksonomią dla ogółu obrotów grupy wynosił 37,4 proc., a wskaźnik nakładów inwestycyjnych - 21,8 proc.

W ocenie zarządu, zwiększenie poziomu tych wskaźników oraz kosztów operacyjnych „jako samoistnego celu skutkowałoby koniecznością rezygnacji z szeregu kontraktów budowlanych, w których kryteria te nie zostały uwzględnione, w szczególności mając na względzie wieloletni cykl projektowania”.

Zarząd stwierdza więc, że „działanie takie mogłoby skutkować ograniczeniem działalności operacyjnej Grupy Emitenta i jednocześnie wpływałoby negatywnie na strategiczny cel jakim jest stałe tworzenie wartości dodanej dla akcjonariuszy oraz dywersyfikacja działalności operacyjnej o nowe segmenty budownictwa”.

Intencją Grupy jest jednak „ocena przyszłych kontraktów przyjmowanych do realizacji również przez pryzmat spełniania kryteriów określonych w Taksonomii niefinansowej UE”.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl