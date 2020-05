Paweł Jarczewski nie jest już prezesem Rafako. Agnieszka Wasilewska-Semail na czele firmy

Rada nadzorcza Rafako odwoła ze stanowiska prezesa Pawła Jarczewskiego, który kierował firmą od listopada 2019 r. Pełnienie obowiązków prezesa spółki powierzono wiceprezes Agnieszce Wasilewskiej-Semail. To jednak nie wszystkie zmiany we władzach Rafako, które czeka na kluczowe decyzje dla dalszych losów grupy.

Wspólny cel

- Perspektywy grupy oceniam bardzo pozytywnie i ma ona szanse odnaleźć się na rynku. Jednak warunkiem realizacji planów rozwojowych oraz wykorzystania posiadanych doświadczeń i kompetencji jest ukończenie inwestycji w Jaworznie w planowanym terminie przy zachowaniu płynności finansowej - dodał.Kontrakt, według obecnych założeń, ma zakończyć się z rocznym poślizgiem. Oczywiste jest, co przyznał Domagalski-Łabędzki, że oznacza to dodatkowe koszty po stronie generalnego wykonawcy.- Będziemy o tym rozmawiać z zamawiającym. Z pewnością będą to wymagające rozmowy. Mamy jednak nadzieję, że świadomość, iż brak porozumienia w tej kwestii potęgowałby problemy i mógłby doprowadzić do wymknięcia się sytuacji spod kontroli, jest po obu stronach. Dlatego nie wyobrażam sobie, abyśmy nie doszli z inwestorem do porozumienia - podkreślił prezes.Zaznaczył również, że blok w Jaworznie jest ważny nie tylko dla inwestora i wykonawcy, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.- To ostatni tak duży blok węglowy w Polsce. Stare bloki czeka modernizacja, zresztą będąca w obszarze zainteresowań Rafako. Jednak wiele z nich trzeba będzie niedługo wyłączyć - powiedział Domagalski-Łabędzki.- Dlatego ta inwestycja po prostu musi zostać ukończona. Stąd kluczowe jest znalezienie kompromisu, który pozwoli Rafako podtrzymać płynność finansową na tym kontrakcie. Tego typu inwestycje powinny służyć również rozwojowi polskich firm - podkreślał.Warto przypomnieć też, że Polski Fundusz Rozwoju jest zarówno akcjonariuszem Rafako (blisko 10 proc.), jak i spółki Nowe Jaworzno Grupa Tauron (ponad 15 proc.), czyli spółki celowej do budowy bloku w Jaworznie po stronie zamawiającego.