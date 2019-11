Paweł Tamborski prezesem, Michał Feist przewodniczącym rady nadzorczej Awbudu

Paweł Tamborski został powołany na nowego prezesa spółki budowlanej Awbud. To były prezes Giełdy Papierów Wartościowych i były wiceminister skarbu, który dołączył do zarządu tej spółki na początku października. Jednocześnie rada nadzorcza (RN) Awbudu oddelegowała swojego przewodniczącego Wiesława Cholewę do czasowego pełnienia obowiązków członka zarządu. Nowym przewodniczącym RN został Michał Feist.

