PBG znów nie wykupiło obligacji

We wtorek przypadał termin wykupu przez PBG trzech serii obligacji i wartości ponad 60 mln zł. Do tego jednak nie doszło. Spółce udało się przekonać obligatariuszy do kolejnego już przesunięcia terminu wykupu, tym razem do 21 listopada 2019 roku.

PBG ponownie przesunęło termin wykupu obligacji wartości 61,9 mln zł

To kolejne przesunięcie terminu, pierwotnie spółka miała je wykupić do 30 czerwca.

W grudniu PBG będzie musiało wykupić kolejne obligacje o wartości ponad 40 mln zł