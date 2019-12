PBG znowu w tarapatach. Spółka złożyła wniosek o sanację

Zarząd PBG postanowił o złożeniu przez spółkę do Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto wniosków o otwarcie postępowania sanacyjnego, a także o uchylenie układu zawartego w 2015 r. PBG jest głównym akcjonariuszem Rafako.

...a Rafako też ma swoje kłopoty

Największym akcjonariuszem spółki jest Małgorzata Wiśniewska, posiadająca 23,61 proc. akcji, PKO Bank Polski ma 6,48 proc., Pekao SA 7,68 proc., a 62,23 proc. należy akcjonariatu rozproszonego.W środę portal WNP.PL donosił , że podwykonawca PBG - firma Kobest Sylwester Kostrzewa -poinformowała o złożeniu wniosku o upadłość likwidacyjną PBG. Jak podano, była ona podwykonawcą na budowie zbiornika LNG w Finlandii. Wierzytelność ma opiewać na 0,5 mln zł. PBG odmówiło wówczas komentarza do sprawy.W kontekście nadchodzących istotnych wydarzeń dla PBG trudno nie doszukać się potencjalnej presji, którą mógł chcieć wywrzeć tym działaniem podwykonawca będący w sporze z PBG.Na 19 grudnia zwołano kolejne zgromadzenie właścicieli dziewięciu serii obligacji PBG, dotyczące zmiany warunków emisji. Wcześniej już kilkukrotnie godzili się oni na zmianę terminu wykupu obligacji, a najbliższy termin mija 20 grudnia.PBG ma trudności z przeprowadzeniem dezinwestycji, które pozwoliłyby pozyskać środki na wykup obligacji. Również bieżące wyniki operacyjne grupy, za które w praktyce odpowiada Rafako, nie napawają optymizmem.PBG jest głównym akcjonariuszem spółki z Raciborza - posiada 43,2 proc. w kapitale zakładowym i głosach na walnym. Znaczącym akcjonariuszem (9,9 proc.) jest jeszcze Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN z grupy Polskiego Funduszu Rozwoju.Po trzech kwartałach 2019 r. Rafako miało na poziomie skonsolidowanym 817,7 mln zł przychodów wobec 883,21 mln zł rok wcześniej. Grupa odnotowała 214 mln zł straty operacyjnej oraz 199,5 mln zł straty netto. Rok wcześniej było to 33,4 mln zł zysku operacyjnego oraz 21,2 mln zł zysku netto.Zobacz więcej: Rafako na potężnym minusie. Wielkie wyzwanie przed Pawłem Jarczewskim Na koniec trzeciego kwartału portfel zamówień opiewał na ponad 3 mld zł, a w tym roku grupa pozyskała dotychczas nowe zlecenia o wartości blisko 1 mld zł. Wyniki rozczarowały analityków Domu Maklerskiego BOŚ, czemu dali wyraz w ostatniej rekomendacji W ostatnich dniach zarząd Rafako poinformował też , że zawarł z firmą doradczą KPMG Advisory umowę na m.in. przegląd modelu finansowania spółki oraz rozpoznanie możliwości pozyskania przez spółkę nowych źródeł finansowania.Tymczasem według dotychczasowych planów 20 grudnia ma odbyć się również walne zgromadzenie akcjonariuszy PBG, podczas którego ma zostać wydana zgoda na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.Jest to związane ze strategią grupy, która zakłada, że Rafako ma być jej ramieniem wykonawczym, a PBG spółką holdingową. Do Rafako, wyspecjalizowanego w budownictwie energetycznym, mają więc zostać przeniesione kompetencje związane z inwestycjami w sektorze gazu i ropy.