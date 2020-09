Pekabex miał najlepsze półrocze w historii

Poznańska spółka Pekabex wypracowała w pierwszych sześciu miesiącach roku 478,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (wzrost 36,7 proc. rok do roku), odnotowując 35,3 mln zł zysku operacyjnego (wzrost 110,5 proc. w ujęciu rocznym) oraz 30,2 mln zł wyniku netto (wzrost o 146,0 proc. rok do roku). To najlepsze półrocze w historii spółki.