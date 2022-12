Pekabex stawia na ekspansję zagraniczną

Pekabex aktualnie idzie w kierunku ekspansji zagranicznej. Strategia rozwoju zakłada, że przychody z rynku zagranicznego będą stanowiły jedną trzecią przychodów - wyjaśnia prezes spółki, Robert Jędrzejowski.

Pekabex po trzech kwartałach 2022 r. w segmencie prefabrykacji wypracował zysk operacyjny w wysokości 110,8 mln zł.

W segmencie generalnego wykonawstwa zysk operacyjny sięgnął 4,7 mln zł. W segmencie mieszkaniowym sprzedaż zwolniła podobnie jak u konkurencji.

Zarząd spółki spodziewa się, że jeśli w gospodarce nastąpi scenariusz recesyjny, w wynikach spółki będzie to widać w I i II kw. przyszłego roku.

W trzech kwartałach 2022 r. spółka miała 47,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 30,53 mln zł rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 255,54 mln zł wobec 1 052,2 mln zł rok wcześniej.

Na 30 września 2022 roku wartość podpisanych umów wyniosła 1 057,59 mln zł. Do realizacji w roku 2022 wartość umów to 596,73 mln zł, w 2023 r. to 452,3 mln zł, a w kolejnych latach 8,56 mln zł. W segmencie prefabrykacji zysk operacyjny sięgnął 110,8 mln zł, a rentowność operacyjna 13,9 proc.

Jesteśmy w burzliwych czasach, rynek jest bardzo gwałtowny

- Udaje nam się z sukcesem realizować strategię firmy. Jest ona sensowna i sprawdza się w praktyce w trudnych czasach - wyjaśnia prezes Pekabeksu Robert Jędrzejowski. - Jesteśmy w burzliwych czasach, rynek jest bardzo gwałtowny. Przeszliśmy z trudnościami związanymi z pandemią, wzrostem cen surowców, wojną na Ukrainie, szokowymi wzrostami cen materiałów i ich niedostępnością - dodaje.

Jego zdaniem, jeśli w gospodarce nastąpi scenariusz recesyjny, w wynikach spółki będzie to widać w I i II kw. przyszłego roku.

Pekabex stawia na dywersyfikację i automatyzację. Celem spółki jest też ekspansja zagraniczna. - Strategia rozwoju zakłada, że przychody z rynku zagranicznego będą stanowiły jedną trzecią przychodów - wyjaśnia prezes Pekabeksu, Robert Jędrzejowski.

Spółka nie widzi pogorszenia sytuacji kwartał do kwartału, z wyjątkiem wolumenów

- Czwarty kwartał się jeszcze nie skończył, ale myślę, że patrząc na wyniki produkcyjne widać, iż produkcja spada. Przestawiamy się z jednego sposobu działania na drugi. Na razie nie ma jeszcze jakiegoś pogorszenia, za wyjątkiem kwestii wolumenów. Zobaczymy, co będzie dalej - mówi Robert Jędrzejowski.

Prezes spółki dodaje, że za 2022 roku najprawdopodobniej wypłaci dywidendę, jednak konkretnych planów w tym zakresie na razie nie ma.

