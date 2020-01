Pekabex uruchamia jedną z najnowocześniejszych fabryk w Europie

Grupa Pekabex uruchamia w Gdańsku fabrykę elementów dla m.in. budownictwa mieszkaniowego. Inwestycja kosztowała 65 mln zł..

Pekabex podaje, że jedna z najnowocześniejszych fabryk w Europie powstała na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gdańsku-Kokoszkach. Będzie ona mogła wyprodukować do 500 tys. mkw. elementów przeznaczonych głównie dla budownictwa mieszkaniowego. To piąty zakład produkcyjny Pekabex w Polsce.



- Inwestycja Pekabeksu jest pionierskim przedsięwzięciem na polskim rynku. Nowy zakład jest wyposażony w pełni zautomatyzowane linie do produkcji płyt typu filigran, ścian z podwójnego filigranu i ścian z izolacją, a także ścian pełnych – czytamy w komunikacie.



Pekabex informuje, że produkty wytwarzane przez zakład można stosować zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak również biurowym. Sprawdzają się idealnie w budownictwie inżynieryjnym, przy budowie parkingów, ścian oporowych, ścian wykopu, a także podczas budowy przy granicy istniejącego budynku.

- Ściany produkowane będą w dwóch typach - 2F, czyli podwójny filigran oraz 2FI, czyli podwójny filigran z izolacją. Zakładane docelowe moce produkcyjne wynoszą ok. 500 tys. mkw. gotowych produktów rocznie. Już teraz posiadamy zamówienia na około 60 proc. rocznych możliwości zakładu – podkreśla prezes Pekabeksu Robert Jędrzejowski.



Jego zdaniem przed rynkiem elementów prefabrykowanych używanych w budownictwie rysują się coraz lepsze perspektywy. - Jego udział w krajowym rynku budowlanym wzrasta z roku na rok. Presja na wzrost wynagrodzeń połączona z brakiem pracowników oraz atrakcyjność produktu dają szereg przewag konstrukcjom prefabrykowanym nad budownictwem tradycyjnym – wyjaśnia Robert Jędrzejowski.



Pekabex przypomina, że dużym rynkiem, który otwiera się przed prefabrykacją jest mieszkaniówka oraz budownictwo modułowe w kraju. Grupa Pekabex buduje pilotażową inwestycję w tym segmencie. Mowa o projekcie osiedla Jasielska w Poznaniu (166 mieszkań) realizowany przez spółkę zależną spółki Pekabex Development.



Grupa Pekabex to czołowy wytwórca konstrukcji prefabrykowanych. Ma fabryki zlokalizowane w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie oraz Bielsko-Białej. Na rynku głównym GPW od 2015 r. Skonsolidowane przychody Grupy wyniosły 886,34 mln zł w 2018 r.