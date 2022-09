Pekabex z dwucyfrowym wzrostem zysku. Portfel zamówień opiewa na 1,12 mld zł

Grupa budowlana Pekabex w I półroczu 2022 osiągnęła blisko 838 mln zł przychodów, co licząc rok do roku oznacza wzrost o 31 proc. i wypracowała 28 mln zł zysku netto, co w ujęciu rocznym oznacza zwyżkę o 26 proc. Na koniec czerwca 2022 portfel zamówień grupy wyniósł 1,12 mld zł.

W I połowie 2022 roku skonsolidowane przychody Pekabeksu wyniosły blisko 838 mln zł, co w ujęciu rok do roku oznacza wzrost o 31 proc.

Produkcja prefabrykatów w I półroczu 2022 wyniosła 136 398,6 m³ podczas gdy w I półroczu 2021 roku sięgnęła 125 625,3 m³.

Na koniec czerwca 2022 Pekabex dysponował kwotą 144 mln zł środków pieniężnych

Zysk operacyjny (EBIT) grupy w I półroczu 2022 w stosunku do I półrocza 2021 zwiększył się o ponad 34 proc. sięgając 42,2 mln zł, a zysk netto wzrósł 26 proc. do 28 mln zł.

Na koniec czerwca 2022 Pekabex dysponował kwotą 144 mln zł środków pieniężnych, czyli o 50 proc. większą niż rok wcześniej.

Robert Jędrzejowski, prezes zarządu Pekabesku, cytowany w komunikacie, wskazuje, że grupa w I półroczu 2022 roku osiągnęła rekordowy poziom przychodów w historii patrząc na pierwsze półrocza wcześniejszych lat.

- Wzrost jest zasługą głównie segmentu realizacji kontraktów – prefabrykacji (+ 142,5 mln zł) i związany był ze zwiększonym wykorzystaniem dotychczasowych mocy produkcyjnych oraz wzrostem cen sprzedaży - powiedział Robert Jędrzejowski.

- Sprzedaż w segmencie realizacji kontraktów – usługi budowlane urosła o 67,8 mln zł. W drugie półrocze weszliśmy z dobrze zdywersyfikowanym portfelem zamówień na poziomie 1,12 mld zł, z czego backlog na ten rok przekracza 812 mln zł - dodaje Robert Jędrzejowski.

Wzrosty cen energii "nie powinny znacząco negatywnie wpłynąć na wyniki grupy w kolejnych okresach"

Robert Jędrzejowski stwierdził, że w I półroczu 2022 olbrzymim wyzwaniem okazały się problemy z dostępnością niektórych materiałów i surowców oraz skokowy wzrost cen, a zwłaszcza cen stali.

- Dzięki niezwykle ciężkiej pracy wykonanej przez naszych pracowników i kadrę zarządzającą problemy te w zasadniczej części mamy już za sobą - stwierdził Robert Jędrzejowski.

W kolejnych miesiącach zarząd spółki spodziewa się dalszych spadków cen materiałów i usług „spowodowanych realizowaniem się scenariusza recesyjnego”.

Jednak, jak zaznaczył spółka, wysoka inflacja, a w szczególności szokowe podwyżki cen energii mogą równoważyć ten trend.

Spółka podała, że ponieważ produkcja Pekabex nie należy od energochłonnych, wzrosty cen energii nie powinny znacząco negatywnie wpłynąć na wyniki grupy Pekabex w kolejnych okresach.

