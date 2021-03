Pensje w górę, oprocentowanie w dół. Polaków stać na większe lokum

Przeznaczając 30 proc. wynagrodzenia na „dach nad głową” statystyczna rodzina w dużym mieście może kupić już 73 m kw. Prawdopodobnie jest to najwyższy wynik w historii, a już na pewno od 2006 r. - wyliczyła firma HRE Investments, zastrzegając jednak, że raty kredytów mogą wzrosnąć.

Kredyty i raty

Mieszkaniówka w 2020 roku

Jego zdaniem, te dwa czynniki stoją za tym, że możliwości nabywcze wyraźnie na przestrzeni lat rosły.- W sumie rosły one ponad 4 razy szybciej niż ceny mieszkań w dużych miastach. Te pomiędzy rokiem 2010 a 2020 wzrosły według danych GUS o jedną czwartą. To właśnie dzięki rosnącym pensjom i spadającemu oprocentowaniu możliwości zakupowe w ciągu ostatniej dekady wzrosły o 70 proc. i to pomimo tego, że w tym czasie w górę poszły też ceny mieszkań - podkreślił Turek.W jego opinii, nie budzi więc zdziwienia fakt, że zgodnie z danymi BIK w lutym popyt nabył najwyższy od co najmniej 2016 r.- Stoją za tym przyzwoita sytuacja na rynku pracy, najniższe oprocentowanie kredytów w historii oraz fakt, że w 2020 roku wiele osób kredytu nie dostało i dziś mogą oni chcieć nadrobić te zaległości - powiedział Turek.- Wszystko to idzie ręka w rękę z planami banków, które także najprawdopodobniej uznały, że w 2020 roku trochę za bardzo zakręciły kurki z kredytami i chętnie je dziś odkręcają. Mamy niemal gwarancję, że kredyty zdrożeją. Tylko nikt nie wie kiedy - zaznaczył.Przypomniał przy tym, że prawie wszystkie kredyty mieszkaniowe w Polsce mają zmienne oprocentowanie. W efekcie, gdy kiedyś Rada Polityki Pieniężnej podniesie stopy procentowe, to w ślad za tymi decyzjami, rosnąć będą raty dziś zaciągniętych długów.- Co prawda prognozy sugerują, że niskim kosztem kredytów będziemy się jeszcze cieszyć długi czas, to bez wątpienia warto przygotowywać domowe finanse też na mniej optymistyczne scenariusze. A jakie są prognozy? Można to sprawdzić dzięki kontraktom terminowym (IRS). Wynika z nich, że koszt pieniądza wróci do poziomu sprzed epidemii dopiero za około 4 lata - wskazał Bartosz Turek.- W międzyczasie posiadacze kredytów powinni się spodziewać stopniowo rosnących rat kredytów. Weźmy pod uwagę konkretny przykład – kredyt na 300 tys. złotych zaciągnięty na 25 lat z marżą na poziomie 2,6 proc. Taki kredyt dziś kosztuje niecałe 1,4 tys. zł miesięcznie. Za 2-3 lata rata powinna przekroczyć 1,5 tys. zł, a w 2031 roku będzie to już prawie 1,8 tys. zł miesięcznie - podsumował.Jak podał GUS, w minionym roku oddano do użytkowania 221,4 tys. mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej prawie 19,6 mln m kw. oraz liczbie izb ponad 834,4 tys. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku odnotowano wzrosty: liczby mieszkań - o 13,9 tys. (6,7 proc.), powierzchni użytkowej mieszkań - o 1,22 mln m kw. (6,6 proc.) oraz liczby izb - o 50,7 tys.Zobacz więcej: Mieszkania, biura, handel, przemysł i magazyny. Rok 2020 podsumowany