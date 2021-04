PFR Nieruchomości: 10 maja rusza nabór wniosków do 138 mieszkań w Mińsku Mazowieckim

10 maja rozpocznie się nabór wniosków do 138 mieszkań w Mińsku Mazowieckim przy ul. Klonowej - poinformowała w piątek spółka PFR Nieruchomości. Dodała, że zawieranie umów najmu ruszy w czwartym kwartale tego roku.

W piątkowym komunikacie PFR Nieruchomości podano, że pierwsza część rekrutacji, czyli składanie wniosków, potrwa do 31 maja i będzie odbywało się za pośrednictwem strony www.minskmazowiecki.mdr.pl. Zawieranie umów najmu ruszy w czwartym kwartale 2021.

Jak podkreśliła, cytowana w komunikacie Krystyna Wąchała-Malik z zarządu PFR Nieruchomości, 138 mieszkań w Mińsku Mazowieckim to pierwsze osiedle na Mazowszu, na którym wystartuje nabór. "Osiedle powstaje w sąsiedztwie placówek edukacyjnych, punktów usługowych i sklepów, ale także oferuje bardzo dobry dostęp do infrastruktury drogowej i kolejowej. Dzięki niej do centrum Warszawy można dotrzeć w niespełna godzinę" - wskazała.

Spółka podała, że pierwszą część naboru przeprowadzi miński samorząd. Zgodnie z kryteriami uchwalonymi przez radnych na największą liczbę punktów mogą liczyć ci, którzy nie mają własnego mieszkania, a także osoby, które mieszkają i rozliczają się z podatków w Mińsku Mazowieckim. Przypomniano, że radni zdecydowali o premiowaniu rodzin z dziećmi, seniorów, osób z niepełnosprawnościami i rodzin, które utraciły domy na skutek działania żywiołu. Dodatkowe punkty otrzymają również osoby mające książeczkę mieszkaniową.

W drugiej części naboru, PFR Nieruchomości zweryfikuje tzw. zdolność czynszową - sprawdzi, czy przyszli najemcy są w stanie wykazać łączny miesięczny dochód netto, np. pensja z tytułu umowy o pracę, jak również dodatkowe dochody np. świadczenie 500+, na poziomie umożliwiającym opłacenie miesięcznego czynszu z tytułu najmu mieszkania. Ponadto, każdy potencjalny najemca będzie sprawdzany w BIG Infomonitor. Podpisywanie pierwszych umów najmu zaplanowano na czwarty kwartał 2021 roku - poinformowano.

Inwestycja przy Klonowej to dwa budynki o niskiej, 4-piętrowej zabudowie ze 138 lokalami. Na osiedlu znajdzie się też plac zabaw. Lokatorzy będą mieli do dyspozycji 110 miejsc parkingowych w garażu podziemnym i 38 naziemnych.

"Osiedle, powstające w ramach rządowego programu, przy ul. Klonowej uzupełni lukę i zapewni mieszkanie rodzinom, które nie mogą sobie pozwolić na kredyt. Nasze kryteria opracowaliśmy zgodnie z potrzebami mieszkańców, a także w sposób, który zachęci ich do pozostania w Mińsku i związania swojej przyszłości z naszym miastem" - wskazał burmistrz Mińska Mazowieckiego Marcin Jakubowski.

Od początku 2021 roku spółka PFR Nieruchomości uruchomiła dwa nabory na około 620 mieszkań. Ponad pół tysiąca znajduje się na katowickim Nowym Nikiszowcu. W ciągu niespełna miesiąca wpłynęło 2116 zgłoszeń od zainteresowanych najmem mieszkania w tej lokalizacji. Kolejnych 108 mieszkań, do których do 15 kwietnia trwa nabór wniosków, znajduje się przy ul. Gen Roweckiego w Świdniku. Po trzech tygodniach jest już ponad ośmiu chętnych na jedno mieszkanie. Jeszcze wiosną tego roku spółka PFR Nieruchomości planuje uruchomić nabory na ponad 800 mieszkań w Dębicy, Łowiczu, Radomiu oraz Krakowie.

