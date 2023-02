PFR Nieruchomości ulży najemcom Mieszkania Plus

PFR Nieruchomości, spółka z grupy PFR, podjęła dwie ważne decyzje dotyczące lokali wybudowanych w ramach Funduszu Mieszkań dla Rozwoju. Dotyczą czynszów oraz kaucji i są korzystne dla lokatorów.

PFR Nieruchomości buduje mieszkania w ramach Funduszu Mieszkań na Wynajem i Funduszu Mieszkań dla Rozwoju.

Ten pierwszy obejmuje mieszkania oferowane na zasadach rynkowych (z rynkową stawką najmu). Drugi zaś to rynkowa część rządowego programu mieszkaniowego - realizowana bez dotacji, ale z czynszem niższym od rynkowego oraz dopłatami do czynszów z budżetu państwa.

Czynsz w mieszkaniach zbudowanych w ramach Funduszu Mieszkań dla Rozwoju jest niższy o średnio 20 proc. od stawek rynkowych (na prywatnym rynku najmu), a z dopłatami - o 40 proc. niższy.

Spółka PFR Nieruchomości zrealizowała dotychczas inwestycje mieszkaniowe o wartości 2,9 mld zł, w 40 lokalizacjach w całym kraju: zarówno w dużych miastach, jak i w średnich oraz małych. Tylko w ramach Funduszu Mieszkań dla Rozwoju zbudowała dotychczas 3 tys. mieszkań.

Jej oferta mieszkaniowa cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, o czym świadczy bardzo wysoki stopień wynajęcia mieszkań, wynoszący 98 proc. w przypadku lokali z Funduszu Mieszkań na Wynajem i 97 proc. - z Funduszu Mieszkań dla Rozwoju.

W przypadku tego drugiego funduszu na jedno mieszkanie przypadało średnio aż sześciu chętnych. Odsetek rezygnacji z wynajętych już mieszkań wyniósł 2 proc. w 2022 r., w 2021 r. - 3 proc.

- Rezygnacje z mieszkań są na bardzo niskim, naturalnym poziomie. To dowodzi, że ich mieszkańcy chcą tam mieszkać - mówi Paweł Borys, prezes PFR. Potwierdzają to także badania opinii przeprowadzone na próbie 350 mieszkańców - poziom zadowolenia najemców w skali od 1 do 10 wyniósł 8,2.

Czynsze są tu dużo niższe od tych z rynku wynajmu prywatnego

Szef Polskiego Funduszu Rozwoju przypomina, że mieszkania budowane przez PFR Nieruchomości w ramach Funduszu Mieszkań dla Rozwoju mają być dostępne cenowo i służyć osobom o niższych dochodach, które nie mają wystarczającej zdolności kredytowej, by kupić mieszkanie na kredyt.

Z tego powodu zakłada się po pierwsze, że czynsz za ich wynajem powinien być niższy od rynkowego, a po drugie w większości osiedli zbudowanych w ramach tego funduszu lokatorzy mogą skorzystać z tzw. opcji dojścia do własności, czyli ze stopniowego, rozłożonego na wiele lat wykupu tych mieszkań (płaconego w comiesięcznych ratach, doliczanych do czynszu).

Te założenia udało się spełnić, bo z jednej strony średni czynsz za wynajem mieszkania z Funduszu Mieszkań dla Rozwoju jest o 20 proc. niższy od rynkowych stawek najmu mieszkań w danej lokalizacji i aż o 40 proc. niższy, jeśli najemca korzysta z dopłat do czynszu finansowanych z budżetu państwa w ramach programu „Mieszkanie na start”.

- Z tych dopłat, które przysługują tylko osobom o niskich dochodach, korzysta aż 63 proc. najemców mieszkań z Funduszu Mieszkań dla Rozwoju. A to oznacza, że ten fundusz spełnia swoje zadanie - mówi Paweł Borys.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl