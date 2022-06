PFR Nieruchomości zbuduje z PKP 450 mieszkań we Wrocławiu

Osiedle mieszkaniowe przy ul. Białowieskiej we Wrocławiu to wspólne przedsięwzięcie spółki PFR Nieruchomości i PKP. Inwestycja będzie realizowana na działce położonej na lewym brzegu rzeki Odry. Ma tam powstać osiedle z około 450 mieszkaniami i lokalami usługowymi.

Atutami lokalizacji przyszłego osiedla jest nie tylko atrakcyjne widokowo otoczenie, ale także bardzo dobre skomunikowanie z oddalonym o 3 kilometry centrum Wrocławia.

Za realizację inwestycji będzie odpowiedzialna spółka celowa, do której PKP przekazało aport w postaci gruntu.

We Wrocławiu PFR Nieruchomości posiada ponad 1,5 tysiąca mieszkań na różnych etapach realizacji.

Opracowaniem dokumentacji projektowej przyszłego osiedla zajmie się wrocławska pracownia architektoniczna Group – Arch, która ma na swoim koncie wiele realizacji mieszkaniowych, także nagrodzonego w konkursie „Piękny Wrocław” osiedla Dorzecze Legnickiej.

Obszar objęty pracami projektowymi jest szczególnie atrakcyjny ze względu na swoje położenie między Odrą a Parkiem Popowickim.

- Jest to niewątpliwie bardzo ciekawa lokalizacja zarówno dla nas architektów, jak i dla przyszłych mieszkańców osiedla. Tereny Popowic bardzo dynamicznie się rozwijają, zapewniając ciekawą i kompletną ofertę, są także doskonale skomunikowane. Największą zaletą tej lokalizacji są jednak według nas liczne tereny zielone i bliskość Odry – wyjaśnia Agnieszka Staszczyszyn z pracowni Group – Arch.

Czytaj też: Prezes Atlasa: wiele firm budowlanych jest na granicy rentowności

Jak wskazuje Agnieszka Staszczyszyn, Wrocław powoli na nowo odkrywa rzekę, powstaje coraz więcej nowych inwestycji w pobliżu Odry, w ramach których powstają również mariny, promenady oraz inne ciekawe przestrzenie wspólne. Dla nas woda oznacza przestrzeń i oddech, których tak brakuje we współczesnych projektach.

- Cieszy nas to, że będziemy mogli się zmierzyć z tym tematem – dodaje.

Projekt w technologii BIM

Osiedle będzie projektowane w technologii BIM, która opiera się na elektronicznym zapisie danych o obiekcie budowlanym w trójwymiarowym wirtualnym modelu. Dane tworzone na etapie projektowania wykorzystuje się w trakcie budowy i użytkowania budynku.

- W technologii BIM pracujemy od 2015, od tego czasu zdobyliśmy spore doświadczenie i w tej chwili nie wyobrażamy sobie powrotu do pracy w technologii 2D. Widzimy, jak na przestrzeni tego czasu zmieniło się podejście do BIM-u i ile ta technologia daje narzędzi nie tylko projektantom, ale również wykonawcy czy inwestorowi. Narzędzia te pozwalają nam na świadome i przemyślane kształtowanie brył budynków, a co za tym idzie świadomą kreację przestrzeni. Ponadto wykonawca może z łatwością zliczyć ilości materiałów do zamówienia, a inwestor zarządzając budynkiem ma dostęp do informacji o wbudowanych materiałach, gwarancjach, czy też wymaganych przeglądach technicznych – wskazuje Agnieszka Staszczyszyn.

Trzy kilometry centrum Wrocławia

Zgodnie z założeniami przy ul. Białowieskiej powstanie około 450 mieszkań wraz z garażami podziemnymi i lokalami usługowymi w parterach. Atutami lokalizacji przyszłego osiedla jest nie tylko atrakcyjne widokowo otoczenie, ale także bardzo dobre skomunikowanie z oddalonym o 3 kilometry centrum Wrocławia. W okolicy znajdują się liczne przystanki komunikacji miejskiej oraz oddalona o 300 metrów stacja kolejowa, z której podróż do PKP Wrocław Główny trwa jedynie 8 minut.

Za realizację inwestycji będzie odpowiedzialna spółka celowa, do której PKP przekazało aport w postaci gruntu, z kolei pełne finansowanie projektu zapewni Fundusz Mieszkań dla Rozwoju, którego aktywami zarządza spółka PFR Nieruchomości.

- We Wrocławiu posiadamy ponad 1,5 tysiąca mieszkań na różnych etapach realizacji. Są to zarówno już zasiedlone budynki przy ul. Dąbrowskiego i ul. Zakładowej, ale także blisko 500 mieszkań przy ul. Kolejowej w centrum miasta, które są już od niemal roku w budowie. Trwają prace projektowe pierwszego etapu osiedla na wrocławskim Zakrzowie i nowego przedsięwzięcia w Popowicach. Nasza wrocławska oferta mieszkań na wynajem stale się powiększa – podkreśla Wojciech Caruk, prezes PFR Nieruchomości.

Mieszkania nie tylko we Wrocławiu

Poza inwestycjami we Wrocławiu, trwa realizacja dwóch osiedli mieszkaniowych na Dolnym Śląsku. W Oławie finalizowana jest budowa osiedla przy ul. Paderewskiego. Do 144 mieszkań już ruszył nabór najemców. Z kolei w Zgorzelcu realizacja 221 mieszkań przy ul. Lubańskiej jest już na półmetku.

Spółka PFR Nieruchomości jest odpowiedzialna za rozwój dwóch funduszy oferujących mieszkania w formule najmu instytucjonalnego – Funduszu Mieszkań na Wynajem i Funduszu Mieszkań dla Rozwoju i posiada około 7,5 tysiąca mieszkań wybudowanych i w budowie w ponad 40 lokalizacjach w całej Polsce. Są to zarówno inwestycje w największych metropoliach – Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście czy Łodzi, a także miastach średnich takich jak Toruń, Radom, Wałbrzych czy Świdnik. Spółka jest częścią Grupy Kapitałowej Polskiego Funduszu Rozwoju wspierającej zrównoważony rozwój kraju poprzez realizację ważnych projektów inwestycyjnych.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl