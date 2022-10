PGE Energia Ciepła inwestuje w nową jednostkę gazową

PGE Energia Ciepła i Konsorcjum Polimex Energetyka, Polimex Mostostal podpisały kontrakt na budowę nowych jednostek wytwórczych, w tym źródła kogeneracyjnego w Elektrociepłowni Bydgoszcz II.

Inwestycja ta jest jedną z realizowanych w Grupie PGE w ramach dekarbonizacji obszaru ciepłownictwa.

Nowa jednostka wytwórcza zastąpi przeznaczone do wyłączenia z eksploatacji dwa kotły węglowe.

Termin realizacji wyznaczono na I kwartał 2025 roku.

Jak informują spółki w komunikacie, w ramach podpisanej umowy konsorcjum Polimex Energetyka i Polimex Mostostal wykona projekt i zbuduje źródło kogeneracyjne na paliwo gazowe o mocy min. 50 MWe, złożone z silników gazowych, a także zbuduje źródło rezerwowo-szczytowe. Inwestycja powstanie w jednej z dwóch lokalizacji, należących do bydgoskiego Oddziału PGE Energia Ciepła - w Elektrociepłowni Bydgoszcz II.

Ograniczenie wykorzystywania węgla jako paliwa

Ponadto, przedmiotem umowy jest realizacja, w formule „pod klucz”, usług i dostaw, mających na celu zabudowę urządzeń, tj. gazowych agregatów kogeneracyjnych, gazowego kotła wodnego, elektrodowego kotła wodnego oraz gazowej wytwornicy pary, umożliwiających bezpieczną eksploatację oraz zapewniających osiąganie parametrów gwarantowanych. Po zakończeniu inwestycji PGE Energia Ciepła Oddział w Bydgoszczy będzie mógł jeszcze bardziej ograniczyć wykorzystywanie węgla jako paliwa.

- Budowa jednostki gazowej w Bydgoszczy to bardzo ważna inwestycja dla miasta. Jej powstanie zapewni produkcję ciepła w sposób efektywny i przyjazny środowisku, mający też wpływ na zdrowie mieszkańców miasta. Jako lider transformacji energetycznej w Polsce czujemy się zobowiązani do podjęcia wyzwań, jakie stoją obecnie przed branżą ciepłowniczą tak, by mogła ona nadal sprawnie funkcjonować i zapewniać bezpieczeństwo energetyczne – podkreśla Przemysław Kołodziejak, prezes PGE Energia Ciepła.

Nowa jednostka wytwórcza zastąpi przeznaczone do wyłączenia z eksploatacji dwa kotły węglowe

- Budowa nowej jednostki wytwórczej w Elektrociepłowni Bydgoszcz II to jedna z dwóch kluczowych inwestycji realizowanych w naszym mieście przez bydgoski Oddział PGE Energia Ciepła. Pierwsza już jest w fazie budowy w Elektrociepłowni Bydgoszcz I na bydgoskich Jachcicach, druga przy ulicy Energetycznej właśnie się rozpoczyna. Dzięki powstającym inwestycjom nasza elektrociepłownia zagwarantuje produkcję ciepła w sposób efektywny i przyjazny środowisku, zwiększy także w istotny sposób bezpieczeństwo dostaw do naszych odbiorców ciepła - powiedział Sebastian Wasilewski, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy.

Głównym wykonawcą budowy jest konsorcjum firm Polimex Energetyka i Polimex Mostostal. Inwestycja zakończy się w I kwartale 2025 roku.

- Podpisana przez nas umowa na realizację „pod klucz” źródła kogeneracyjnego na paliwo gazowe oraz źródła ciepłowniczego w PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy, to kolejny energetyczny kontrakt jaki realizujemy dla PGE Energia Ciepła. Jest to jednocześnie dowód na to, że zasoby, wiedza i doświadczenie Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal znajdują uznanie u Klientów. W tym miejscu chciałbym podziękować za zaufanie jakim obdarza nas Grupa PGE i wybór oferty naszego konsorcjum polskich firm Polimex Energetyka i Polimex Mostostal na kolejny ambitny energetyczny kontrakt. Dołożymy wszelkich starań by budowa nowej elektrociepłowni dla Bydgoszczy była naszym wspólnym sukcesem, a mieszkańcy Bydgoszczy mogli cieszyć się czystym powietrzem, komfortem cieplnym i energią elektryczną z nowej inwestycji PGE Energia Ciepła - powiedział Krzysztof Figat prezes Polimex Mostostal.

