PHN nie traci optymizmu w obliczu pandemii. Liczy na dalszy rozwój

Po bardzo dobrym 2019 r. Polski Holding Nieruchomości, kontrolowany przez Skarb Państwa, również w 2020 r. chciałby podtrzymać wyniki finansowe i zwiększać wartość grupy. Prezes Marcin Mazurek przyznaje jednak, że trudno obecnie oceniać, jakie skutki może przynieść sytuacja związana z pandemią koronawirusa.

- Przy podejmowaniu decyzji, dotyczącej podziału zysku za ubiegły rok zarząd będzie kierował się aktualną sytuacją finansową i planowanymi przepływami pieniężnymi grupy, w szczególności planami inwestycyjnymi i możliwościami pozyskania finansowania na ich realizację - wskazał Mazurek.Dodał, że zgodnie ze strategią PHN chciałby dzielić się zyskami z akcjonariuszami. Jednocześnie zastrzegł, że zarząd tylko wydaje rekomendację ws. dywidendy, a ostateczną decyzję podejmie walne zgromadzenie akcjonariuszy.Mazurek odnosząc się do wyników z minionego roku zwrócił uwagę na wzrosty: przychodów z najmu (+7 proc.), zysku operacyjnego (+80 proc.), a także zysku netto (+45 proc.).Prezes zaznaczył, że PHN jest wciąż zainteresowane rozwojem i nie wyklucza akwizycji w tym roku, choć będzie to zależne od ogólnej sytuacji. Grupa liczy na podtrzymanie wyników finansowych i wzrost wartości.Głównymi akcjonariuszami PHN są Skarb Państwa (72,17 proc.), Aviva Santander OFE (9,10 proc.) oraz Nationale-Nederlanden OFE (5,64 proc.).Polski Holding Nieruchomości powstał w 2011 r. wyniku konsolidacji spółek należących do Skarbu Państwa i prowadzących działalność w sektorze nieruchomości w Polsce lub posiadających w swoim portfelu istotne aktywa nieruchomościowe. Od 2013 r. firma jest notowana na GPW.