PHN zadowolony z trzeciego, pandemicznego kwartału

Polski Holding Nieruchomości zanotował w trzecim kwartale 2020 r. znacznie niższy zysk netto niż przed rokiem. Jednak biorąc pod uwagę dużą stratę (ponad 54 mln zł netto) w drugim kwartale tego roku, PHN podkreśla, że grupie udało się w trzecim kwartale wyjść na plus mimo turbulencji związanych z pandemią COVID-19.

Dodał, że dla grupy coraz bardziej istotny staje się segment mieszkaniowy. W trzecim kwartale PHN wybrał generalnego wykonawcę osiedla przy ul. Kusocińskiego w Łodzi - firmę Unibep.- Niebawem rozpocznie się także realizacja innych projektów mieszkaniowych - na warszawskiej Białołęce i w Bydgoszczy. W tym roku spółka zakończyła także sprzedaż wszystkich mieszkań drugiego już etapu osiedla Vis a Vis Wola w Warszawie, a także mieszkań w kompleksie apartamentów Yacht Park w Gdyni - wyliczył.Natomiast w segmencie budownictwa logistycznego PHN podpisała w lipcu umowę kupna pozostałych 50 proc. udziałów w dwóch spółkach realizujących inwestycję parku magazynowego Hillwood & PHN Pruszków w podwarszawskim Parzniewie.Po zamknięciu transakcji, PHN posiada 100 proc. udziałów w obu spółkach. Inwestycja Hillwood & PHN Pruszków obejmuje cztery budynki magazynowe o łącznej powierzchni ok. 50,6 tys. m kw.Natomiast w ramach projektu joint-venture realizowanego we współpracy z Hillwood w Świebodzinie w październiku PHN sprzedał 50 proc. posiadanych przez siebie udziałów i ze względu na lokalizację inwestycji wyszła z projektu.Jest jedną z największych spółek sektora pod względem wartości rynkowej portfela, który skupia ok. 140 nieruchomości i ok. 600 ha gruntów na terenie całego kraju (m.in. w Warszawie, Poznaniu, Trójmieście i we Wrocławiu).PHN specjalizuje się zarówno w zarządzaniu nieruchomościami, jak i w realizacji projektów deweloperskich. Spółka od lutego 2013 r. notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.