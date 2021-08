Pięć miast chce budować mieszkania dla osób z ograniczoną zdolnością kredytową

Na północnym Mazowszu będą budowane mieszkania na wynajem dla osób, które posiadają ograniczoną zdolność kredytową, ale mają możliwość utrzymania lokalu i bieżącego regulowania zobowiązań. Ciechanów, Płońsk, Pułtusk, Sierpc i Glinojeck zawarły w tej sprawie umowę z Krajowym Zasobem Nieruchomości.

Informując o podpisanym we wtorek porozumieniu, ciechanowski samorząd zapowiedział, iż jest to pierwszy krok do utworzenia spółki celowej - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa (SIM) Północne Mazowsze sp. z o. o. z siedzibą w tym mieście.



- Zadaniem nowo tworzonego podmiotu we współpracy z Krajowym Zasobem Nieruchomości będzie budowa mieszkań na wynajem. Będą to lokale dla osób, które posiadają ograniczoną zdolność kredytową, ale jednocześnie mają możliwość utrzymania mieszkania i bieżącego regulowania swoich zobowiązań - wyjaśnił w komunikacie Urząd Miasta Ciechanowa.



W informacji podano, że prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości Bartłomiej Druziński podpisał we wtorek w ciechanowskim ratuszu porozumienia o współpracy w ramach realizacji projektu z pięcioma miastami północnego Mazowsza: właśnie z Ciechanowem, a także z Płońskiem, Pułtuskiem, Sierpcem i Glinojeckiem.



- Każde z miast zwróci się z wnioskiem o 3 mln zł wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, które następnie zasilą nowotworzoną spółkę, a miasta obejmą w ten sposób swoją część akcji - wyjaśniono w komunikacie.



Podkreślono zarazem, że samorządy biorące udział w projekcie nie będą ponosiły żadnych kosztów funkcjonowania nowego podmiotu ani kosztów planowanych inwestycji mieszkaniowych - przekażą natomiast, jako aport, działki, na których będą mogły powstać budynki wielorodzinne.



- Lokale mieszkalne będą przeznaczone dla określonej grupy najemców, którzy posiadają środki na regularne opłacanie czynszu, jednak ich dochody są na tyle ograniczone, że nie stać ich na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na mieszkanie - zaznaczył Urząd Miasta Ciechanowa.



Wspomniał przy tym, że z inicjatywą współpracy poszczególnych miast w ramach przedsięwzięcia wystąpił prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.



- Strony podpisanych dziś porozumień zobowiązały się do wzajemnej kooperacji poprzez wymianę informacji, materiałów i dokumentów dotyczących nieruchomości wykazujących potencjał w zakresie realizacji na ich terenie inwestycji mieszkaniowych - oświadczył w komunikacie ciechanowski samorząd.



Oznajmił jednocześnie, że na najbliższej sesji tamtejszych radnych, która odbędzie się jeszcze w sierpniu, "procedowane będą dwa projekty uchwał dotyczące udziału Ciechanowa w SIM oraz wystąpienia z wnioskiem o otrzymanie środków finansowych".

