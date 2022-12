Pięć ofert w przetargu na budowę obwodnicy Dzwoli

Pięć ofert wpłynęło w przetargu na budowę blisko 3-km obwodnicy Dzwoli i rozbudowę ponad 9-km odcinka drogi krajowej nr 74 między Janowem Lubelskim a Frampolem - poinformował Łukasz Minkiewicz z lubelskiego oddziału GDDKiA.

W przetargu wpłynęło pięć ofert, z czego dwie zmieściły się w zarezerwowanej kwocie

Przetarg na budowę obwodnicy Dzwoli (woj. lubelskie) i rozbudowę DK74 między Janowem Lubelskim a Frampolem GDDKiA ogłosiła pod koniec września br. Wpłynęło pięć ofert, z czego dwie zmieściły się w zarezerwowanej na ten cel kwocie ok. 196 mln zł.

Jak wskazał przedstawiciel GDDKiA, najtańszą ofertę - 190,4 mln zł - złożyło konsorcjum firm Mosty Łódź (lider), Antex II (partner) oraz PBI Infrastruktura (partner). W zaplanowanym budżecie zmieściła się także firma Mota Engil Central Europe, która zaproponowała kwotę 195,3 mln zł. Droższe oferty złożyły: Budimex (199,4 mln zł), Strabag (216,8 mln zł) oraz konsorcjum firm Unibep i Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe (231,2 mln zł).

Podpisanie umowy na budowę obwodnicy planowane jest w przyszłym roku

Dyrektor lubelskiego oddziału GDDKiA Mirosław Czech wskazał, że wyłonienie najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy na budowę trasy planowane jest w przyszłym roku.

"Inwestycja będzie realizowana w systemie tradycyjnym, w oparciu o wydaną we wrześniu przez Wojewodę Lubelskiego decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej" - przekazał Czech, dodając, że rozpoczęcie prac budowlanych GDDKiA planuje w drugim kwartale 2023 r., a oddanie trasy do ruchu - w 2025 r.

Jak podała GDDKiA, inwestycja obejmuje budowę obwodnicy Dzwoli (ok. 2,7 km) po nowym śladzie, ominięcie miejscowość od północy, a także rozbudowę dalszego odcinka obecnej DK74 (ok. 9,3 km) do połączenia z istniejąca obwodnicą Frampola.

"Wykonawca wybuduje jednojezdniową, dwupasową drogę klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o szerokości jezdni 7 m" - poinformował dyrektor lubelskiego oddziału GDDKiA. Dodał, że nawierzchnia zostanie wzmocniona i dostosowana do obciążeń 11,5 tony na oś.

Wymieniając kolejne elementy inwestycji, wskazał: budowę dróg lokalnych, ekranów akustycznych, chodników, zatok autobusowych, sześciu skrzyżowań, dwóch rond oraz mostu z przejściem dla pieszych i przejazdem dla rowerów.

W woj. lubelskim w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic powstanie ich siedem: Dzwoli, Gorajca, Janowa Lubelskiego, Szczebrzeszyna, Zamościa, Łęcznej i Łukowa.

