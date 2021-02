Pięć ofert w przetargu ws. obwodnicy Gostynia

Pięć ofert wpłynęło w przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Gostynia w ciągu drogi krajowej nr 12 – poinformowała we wtorek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Droga ma powstać w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Cieślak wskazała, że wszyscy oferenci zadeklarowali pięcioletni okres gwarancji oraz skrócenie terminu realizacji o trzy miesiące. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będą następujące kryteria oceny: cena (60 proc.), termin realizacji (10 proc.) i okres gwarancji (30 proc.).

Zamawiający wymaga, aby prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 39 miesięcy od daty zawarcia umowy. Cieślak zaznaczyła, że do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych, tj. okresu od 16 grudnia do 15 marca, ale okres ten wlicza się do czasu objętego projektowaniem.

Cieślak przypomniała, że zadanie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych i budowę obwodnicy.

"W ramach budowy obwodnicy Gostynia powstanie nowy odcinek drogi klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) o długości 17 km i przekroju jedna jezdnia po jednym pasie ruchu w każdą stronę oraz odcinkowo jeden kierunek poszerzony o drugi pas. Podstawowym celem budowy obwodnicy Gostynia jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście w ciągu drogi krajowej nr 12" - wskazała.

Dodała, że dzięki inwestycji ma nastąpić poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości Gostynia.

"Inwestycja poprawi warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego, w szczególności pomiędzy Lesznem a Jarocinem. Jest to ważna droga dla układu komunikacyjnego południowej Wielkopolski" - zaznaczyła.

Droga ma powstać w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. W ramach Programu w województwie wielkopolskim powstanie łącznie osiem obwodnic: Gostynia w ciągu drogi krajowej nr 12, Koźmina Wielkopolskiego w ciągu drogi krajowej nr 15, Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu drogi krajowej nr 15, Kamionnej w ciągu drogi krajowej nr 24, Kalisza w ciągu drogi krajowej nr 25, Strykowa w ciągu drogi krajowej nr 32, Żodynia w ciągu drogi krajowej nr 32, Grzymiszewa w ciągu drogi krajowej nr 72.