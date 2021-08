Pierwsza łopata na budowie CPK będzie wbita za dwa lata

W 2023 r. wbijemy pierwszą łopatę w ziemię w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego – powiedział wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

"Rok 2023 to rok przysłowiowego wbicia łopaty w ziemię, fizycznego rozpoczęcia budowy samego lotniska, węzła kolejowego, jak i kilku pierwszych odcinków linii kolejowych dużych prędkości" - zapowiedział podczas IV Forum Wizja Rozwoju wiceminister infrastruktury.

Dyrektor Biura Strategii i Analiz Programu w Centralnym Porcie Komunikacyjnym sp. z o.o. Michał Szaniawski zwrócił uwagę, że CPK to "przeogromne przedsięwzięcie infrastrukturalno-kolejowe".

"My bowiem od lat nie budujemy nowych torów w Polsce, a tu wybudujemy blisko 1800 km, w tym kolej dużych prędkości" - wskazał.

Zdaniem członka zarządu PKP Krzysztofa Golubiewskiego CPK oznacza absolutną zmianę w możliwości podróżowania w Polsce.

"Bo nie mamy dziś w Polsce kolei szybkich prędkości. Do 2023 r. z 20 tys. km linii, które mamy, 9000 zostanie zmodernizowanych. Te 1800 km nowych linii kolejowych z perspektywą dla pociągów prędkości 250 km/h to będzie jakościowy skok. Zmieniamy też tabor. Dziś mamy 20 sztuk pendolino, one mogą podróżować z prędkością 250 km/h. W planach na najbliższy okres jest zakup kolejnych 23 sztuk szybkich pociągów, ale nowe linie CPK będą generowały też zakup 120-140 nowych szybkich pociągów" - podał Golubiewski.

