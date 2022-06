Pierwszy most drogowy pomiędzy Chinami i Rosja otwarty, Stał 2 lata bezczynnie

W piątek 10 czerwca został otwarty pierwszy, drogowy most nad Amurem, łączący Chiny i Rosję. Przeprawa była już gotowa dwa lata temu, jednak do uruchomienia mostu nie doszło z powodu pandemii koronawirusa.

Budowa mającej ponad kilometr przeprawy pomiędzy Błagowieszczańskiem i chińskim miastem Heihe rozpoczęła się w grudniu 2016 roku. Niespełna trzy lata później prace budowlane zostały ukończone. W maju 2020 roku most otrzymał zgodę Ministerstwa Budownictwa na eksploatację.

Jednak do uruchomienia przeprawy nie doszło. Winę za to ponosiła epidemia koronawirusa i związane z nią obostrzenia.

Teraz ta strategiczna z punktu Rosji przeprawa została uruchomiona. Co ciekawe rosyjska propaganda podkreśla, że prawie cała konstrukcja mostu została wykonana przy użyciu rosyjskich materiałów, a jedynym wyjątkiem są wanty podtrzymujące most, które pochodzą z Francji.

Koszt inwestycji wyniósł około 19 mld rubli (około 1,4 mld zł).

Z punktu widzenia Rosji most ma strategiczne znaczenie, umożliwi bowiem zwiększyć eksport surowców do Chin.

Planuje się, że do 2031 roku przepływ ładunków przez most wyniesie ok. 719 tys. ton importu i 660 tys. ton eksportu.

Most i powstałe do niego drogi dojazdowe umożliwią także zagospodarowanie brzegów Amuru.

