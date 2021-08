PKN Orlen planuje budowę nowych obiektów Data Center w Płocku i ośrodka zapasowego we Włocławku

PKN Orlen ogłosił w piątek postępowanie, dotyczące budowy Nowego Data Center w Płocku oraz Nowego Ośrodka Zapasowego we Włocławku w formule „pod klucz”. Deklarację uczestnictwa w postępowaniu należy złożyć do 24 sierpnia, a oferty, zgodne z zapytaniem ofertowym, będą przyjmowane do 9 września.

Inwestycja planowana w formule EPC

- Przedmiotem postępowania zakupowego jest realizacja inwestycji Budowa Nowego Data Center (NDC) w Płocku oraz nowego NOZ (Nowy Ośrodek Zapasowy) we Włocławku w formule EPC - Engineering, Procurement, Construction - oznajmił w ogłoszeniu koncern.



Jak podał, postępowanie będzie przebiegało w dwóch turach: w pierwszej, nastąpi preselekcja potencjalnych wykonawców, a w drugiej rozstrzygnie się wybór wykonawcy prac dla umowy EPC.

Ośrodek zapasowy we Włocławku

Z kolei Nowy Ośrodek Zapasowy, jak zapowiedział koncern, zlokalizowany będzie na terenie istniejącego bloku gazowo-parowego PKN Orlen we Włocławku, na części działki o powierzchni ok. 12 ha, przy czym wydzielony teren inwestycji obejmie 6,6 tys. metrów kw. W lokalizacji tej ma powstać jednokondygnacyjny budynek Data Center z zewnętrzną klatką Faradaya o powierzchni ok. 1500 metrów kw. oraz parking na 9 miejsc wraz z drogami dojazdowymi.

- Z uwagi na konieczność zapewnienie strategicznego bezpieczeństwa na terenie NDC i NOZ konieczne będzie zastosowanie odpowiednich rozwiązań wielobranżowych w tym: architektonicznych, budowlanych i przeciwpożarowych - podkreślono w ogłoszeniu.

Jak zaznaczył PKN Orlen w opublikowanej dokumentacji postępowania, analiza ofert, ewentualne wyjaśnienia z oferentami przewidywane są w terminie do 16 września. Zastrzegając sobie prawo do zmiany terminów postępowania, koncern podał, że planowany harmonogram drugiej tury - wyboru wykonawcy - zostanie przedstawiony oferentom zaproszonym do tego etapu.

