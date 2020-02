PKN Orlen planuje inwestycję w magazyn odpadów

PKN Orlen ogłosił postępowanie dotyczące modernizacji magazynu odpadów wraz z budową hali magazynowej w swym zakładzie głównym w Płocku (Mazowieckie) lub opcjonalnie - budowy magazynu odpadów z placami składowymi i halą magazynową. Oferty można składać do 19 lutego - podał płocki koncern.

PKN Orlen wyjaśnił w opublikowanym w środę zapytaniu ofertowym, iż chodzi o wykonanie usługi w formule EPC dla zadania inwestycyjnego, dotyczącego magazynu odpadów w zakładzie produkcyjnym spółki w Płocku. Koncern podkreślił, że realizacja dotyczy jednego z dwóch wariantów, z których pierwszy obejmuje modernizację magazynu odpadów wraz z budową hali magazynowej, a drugi budowę magazynu odpadów wraz z placami składowymi i halą magazynową z częścią socjalną.

Odnosząc się do terminu realizacji prac, PKN Orlen podkreślił w ogłoszeniu, że ich rozpoczęcie przewidywane jest z dniem podpisania umowy - IV kw. tego roku, a zakończenie w I kw. 2022 r.

Jak podał koncern, w przypadku modernizacji magazynu odpadów wraz z budową hali magazynowej zakres prac obejmować ma m.in. modernizację elewacji budynku, wymianę stolarki okiennej oraz remont posadzki i utwardzenie placu magazynowego, a także budowę systemowej hali magazynowej o wymiarach 25 x 50 m i wysokości ok. 6 m. Koncern zaznaczył, iż w wariancie drugim celem jest budowa magazynu odpadów wraz z placami składowymi o powierzchni ok. 1 ha z przeznaczaniem nowo budowanego obiektu na składowanie odpadów stałych i płynnych, przy czym wymiary planowanej hali to 34 x 64,7 m, a wysokość ok. 6 m.

W Płocku znajduje się główny zakład produkcyjny PKN Orlen, który jest największym w Polsce kompleksem rafineryjno-petrochemicznym.