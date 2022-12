PKP Intercity uruchamia ponad 400 pociągów na dobę, które poruszają się po zmodernizowanych torach - mówił w niedzielę minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W ocenie ministra jest to nowy etap, nowy rozkład jazdy, nowe otwarcie jeżeli chodzi o transport kolejowy.

Dzięki modernizacji linii kolejowych - wskazał Adamczyk - najszybszy pociąg pospieszny przejedzie między Krakowem i Katowicami w 48 minut.

Wiceprezes PKP Intercity Krzysztof Świerczek ocenił, że nowy rozkład z perspektywy tego przewoźnika, to "kolejne działania mające na celu poprawę komfortu podróżnych".

Pociągiem do parku rozrywki? Jest przystanek w Zatorze

Minister infrastruktury uczestniczył w niedzielę w otwarciu nowego przystanku w pobliżu parku rozrywki Energylandia w Zatorze (Małopolskie) między Spytkowicami a Przeciszowem, na modernizowanej trasie kolejowej Kraków - Oświęcim. Przystanek powstał w ramach "Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025". W tym samym dniu oddano do użytku pasażerów także przystanek w małopolskim Wolbromiu.

"Dzisiaj nowy etap, nowy rozkład jazdy, nowe otwarcie jeżeli chodzi o transport kolejowy" - mówił Adamczyk i przypomniał, że tylko PKP Intercity od niedzieli codziennie uruchamia ponad 400 pociągów. Wśród nich jest zwiększona liczba kursów między Warszawą a Trójmiastem, Warszawą a południem kraju, a także nowy pociąg z Krakowa przez Warszawę do Wilna.

Dzięki modernizacji linii kolejowych od niedzieli - wskazał Adamczyk - najszybszy pociąg pospieszny przejedzie między Krakowem i Katowicami w 48 minut. "Wcześniej przejazd na tej trasie wynosił 2 godz. 27 minut. To są efekty ciężkiej pracy naszych kolejarzy" - zaznaczył szef resortu infrastruktury.

to wielki wysiłek, którego efektem będą nowe połączenia i usprawnienia na kolei

Podkreślił, że wysiłek kolejarzy jest dostrzegany przez pasażerów, którzy wracają do tej formy transportu. "Mamy do czynienia z najlepszymi wynikami, jeśli chodzi o powrót pasażerów na polską kolej" - ocenił Adamczyk.

Jak wskazał minister, stało się to możliwe dzięki realizowanemu w całym kraju programowi modernizacji i przebudowy linii kolejowych. Szef resortu infrastruktury wskazał na nowy przystanek w Zatorze, jako przykład udanej walki z wieloletnim wykluczeniem komunikacyjnym mieszkańców.

"Przejechaliśmy pociągiem z Krakowa przez Skawinę w kierunku Przeciszowa i Podborów Skawińskich. To jest linia kolejowa, na której zlikwidowano wykluczenie komunikacyjne, a wcześniej niestety poprzednie rządy zlikwidowały w ogóle połączenia na tej linii. Przez wiele lat mieszkańcy wielu miejscowości na przestrzeni kilkudziesięciu kilometrów nie mogli korzystać z połączenia kolejowego" - relacjonował Adamczyk.

Pojawiają się nowe i bardziej ekonomiczne połączenia

"Realizujemy to poprzez wprowadzanie do eksploatacji nowych, zmodernizowanych elektrycznych zespołów trakcyjnych, jak i wagonów. W tych relacjach, które uruchamiamy, pojawiają się nowe i bardziej ekonomiczne połączenia, które cieszą się dużą popularnością" - relacjonował przedstawiciel Intercity.

Jak wskazał, od niedzieli codziennie w trasę będzie wyruszać średnio 400 pociągów PKP Intercity, co jest dużym wyzwaniem dla spółki. W nowym rozkładzie znalazło się więcej kursów ekspresowych, np. z Krakowa do Warszawy (14 zamiast 10). Także do 14 zwiększy się liczba połączeń ze stolicy do Trójmiasta. Pojawił się nowy ekspres z Trójmiasta do Bielska-Białej, a także ekspres "Hańcza" z Krakowa przez Warszawę do Wilna.

"Wszystkie te działania mają zwiększyć komfort i ofertę dla podróżnych" - podsumował wiceprezes Intercity.

Mirosław Skubiszewski, wiceprezes PKP PLK stwierdził, że wdrożenie nowego rozkładu jazdy jest ważnym dniem dla zarządcy infrastruktury kolejowej, realizującego Krajowy Program Kolejowy.

Inwestycje, inwestycje, inwestycje. Czyli liczby pokazujące wzrost

"Inwestycje są dla nas ogromnymi wyzwaniami, ale jak widać na przestrzeni województwa małopolskiego, ale i całej Polski, to myślę, że z tymi wyzwaniami w przyzwoity sposób sobie radzimy" - ocenił przedstawiciel PLK.

Inwestycje - wskazał Skubiszewski - są realizowane nie tylko na kluczowych liniach kolejowych, ale także takich, które "do tej pory były zapomniane, gdzie od kilkudziesięciu lat nie widziano pociągu, zwłaszcza pociągu pasażerskiego".

"Liczby pokazują, ze zapotrzebowanie na te pociągi jest ogromne, że pasażerowie wracają. Na zmodernizowanej infrastrukturze czeka na nich łatwy dostęp, urządzenia do wsparcia osób z niepełnosprawnościami, bardzo łatwo poruszać się na nowych przystankach" - zaznaczył wiceprezes PLK.

Jako przykład wskazał uruchomione przez samorządowego przewoźnika Koleje Małopolskie połączenie między Krakowem i Przeciszowem, przez m.in. Zator i Skawinę. Zaplanowano na niej 10 par pociągów, a czas przejazdów między Przeciszowem i Krakowem wynosi obecnie 74 minuty.

"Zejdziemy z tymczasem w miarę postępu prac modernizacyjnych do poniżej 70 minut. Myślę, że to jest bardzo konkurencyjny czas dojazdu do centrum wielkiej metropolii, jaką jest Kraków" - ocenił wiceprezes PLK.

Wicemarszałek małopolski Łukasz Smółka wskazał, że region ten stawia na kolej. "W Małopolsce na 2023 rok województwo zamówiło blisko 8 mln tzw. pociągokilometrów - to jest rekord jeżeli chodzi o pracę eksploatacyjną" - powiedział dodając, że kończący się rok przyniesie blisko 15 mln pasażerów w ruchu regionalnym obsługiwanych przez Koleje Małopolskie, Polregio i Koleje Śląskie.

Według niego zainteresowanie transportem kolejowym jest na tyle duże, że zaczyna brakować taboru, dlatego władze województwa przygotowują się w nowej perspektywie środków europejskich do zakupu kolejnych nowoczesnych pociągów.

