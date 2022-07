PKP kończy inwestycję wartą 1,5 mld złotych na trasie portów w Świnoujściu i Szczecinie

PKP Polskie Linie Kolejowe kończą przebudowę torów do portów w Szczecinie i Świnoujściu. Inwestycja warta 1,5 mld zł ma zwiększyć efektywność kolei oraz możliwości obsługi żeglugi morskiej - poinformował resort infrastruktury.

Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury, przebudowa zapewni kursowanie do portów dłuższych i cięższych składów, co umożliwi obsługę większej liczby wagonów do przewozu ładunków m.in. w kontenerach. Czas przeładunków w portach skróci się od kilku do kilkudziesięciu minut.

"Realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA projekty poprawiające kolejowy dostęp do zachodniopomorskich portów morskich zwiększają ich potencjał, co przyczynia się do rozwoju gospodarki kraju" - wskazał wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, cytowany w komunikacie.

Na stacji Szczecin Port Centralny zakończono już budowę nowych układów torowych wraz z rozjazdami. Trwają jeszcze prace związane z robotami okołotorowymi, profilowanie i wzmacnianie nasypów, budowa placów i wewnętrznych dróg dojazdowych, wywieszanie sieci trakcyjnej.

W fazie końcowej znajduje się budowa nowej Nastawni Centralnej, do której w ramach centralizacji sterowania ruchem kolejowym zostanie przeniesione sterowanie z pięciu okręgów nastawczych. W budynku zostanie zlokalizowane Centrum Utrzymania i Diagnostyki. Centralizacja sterowania ruchem kolejowym ma m.in. zwiększyć przepustowość infrastruktury kolejowej oraz bezpieczeństwo ruchu kolejowego.

Inwestycje w kolei mają przynieść wymierne efekty dla gospodarki

Większość prac wykonano też na stacji Świnoujście, gdzie zakończono m.in. budowę nowych układów torowych wraz z rozjazdami. W ramach inwestycji w rejonie Portu Świnoujście wybudowany został drugi tor między stacjami Świnoujście Przytór a Świnoujście, co ma zwiększyć przepustowość.

Kończy się też budowa Nastawni Centralnej, do której w ramach centralizacji sterowania ruchem kolejowym zostanie przeniesione sterowanie z trzech okręgów nastawczych. Ma to poprawić funkcjonalność stacji, zwiększy przepustowość infrastruktury kolejowej oraz bezpieczeństwo ruchu kolejowego.

"Projekty w portach Szczecin i Świnoujście są ważne w skali krajowej i międzynarodowej. Inwestycje zwiększają rolę kolei jako sprawnego, bezpiecznego i ekologicznego transportu ładunków oraz przyniosą wymierne efekty dla gospodarki. Działania PLK wpisują się w ideę Europejskiego Zielonego Ład" - przekazał prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Ireneusz Merchel.

Projekt o wartości około 1,5 mld zł współfinansowany jest z unijnego Instrumentu CEF "Łącząc Europę". Zakończenie prac planowane jest na drugą połowę 2022 roku.

