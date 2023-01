PKP PLK budują kolejne bezkolizyjne skrzyżowania na Mazowszu

PKP Polskie Linie Kolejowe we współpracy z samorządami budują bezkolizyjne skrzyżowania w mazowieckich miastach Legionowo, Pruszków i Sulejówek, a w zeszłym roku na Mazowszu dzięki inwestycjom operatora otwarto pięć bezkolizyjnych skrzyżowań - poinformowała spółka.

PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) podały, że dzięki inwestycjom spółki w 2022 roku powstały na Mazowszu bezkolizyjne skrzyżowania w Łochowie, Mokrej Wsi, Tłuszczu, Zielonce i Warce, a obecnie firma we współpracy z samorządami buduje na Mazowszu takie skrzyżowania w Legionowie, Pruszkowie i Sulejówku.

W Legionowie, jak poinformowały PKP PLK, przy budowie tunelu pod torami wykonawca przygotował konstrukcję obiektu, a teraz budowane są drogi dojazdowe i ekrany akustyczne.

150-metrowy tunel zastąpi przejazd kolejowo-drogowy w ciągu ul. Polnej i ul. Kwiatowej. Inwestycja o wartości blisko 32 mln zł ma być gotowa w I połowie 2023 roku.

W Pruszkowie 292-metrowy wiadukt drogowy nad liniami Warszawa Zachodnia - Grodzisk Mazowiecki i Warszawa Zachodnia - Katowice usprawni komunikację między Pruszkowem i Piastowem.

PKP PLK podały, że ustawiono już cztery podpory, na których oparta będzie konstrukcja wiaduktu w Pruszkowie i wykonawca przygotowuje teren pod nasyp na dojazdach do wiaduktu. Koszt tej inwestycji to około 22 mln zł netto. Inwestycja, jak to określono, zaplanowana jest do II połowy 2023 roku.

Skrzyżowania w Legionowie i Pruszkowie budowane są ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III”, współfinansowanego z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

PKP PLK poinformowały również, że w Sulejówku do kolejnego etapu robót przeszła budowa tunelu na al. Piłsudskiego. Obiekt zastąpi przejazd drogowo-kolejowy. Wartość przedsięwzięcia to około 60 mln zł netto.

Inwestycja w Sulejówku jest współfinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Inwestycja ma być gotowa w II połowie 2023 roku.

PKP PLK zapowiedziały, że w Sulejówku powstanie jeszcze jedna bezkolizyjna przeprawa, w ciągu ul. Przejazd/Krasińskiego. Podano, że PKP PLK oraz powiat Miński i miasto Sulejówek zawarły porozumienie dotyczące budowy w przyszłości tunelu drogowego.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl