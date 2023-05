PKP PLK chciałyby otrzymać wszystkie grunty PKP SA w ciągu trzech lat

Mam nadzieję, że w ciągu trzech lat PKP SA przekaże nam wszystkie grunty, na których znajdują się m.in. linie kolejowe, dworce, rozjazdy czy sieci przesyłowe - powiedział prezes PKP PLK Ireneusz Merchel.

Grunty pod infrastrukturę powinny zostać przekazane PKP PLK do końca 2026 r.

Prezes przypomniał, że zgodnie z obowiązującymi przepisami (nowelizacja ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Kolejowe Państwowe"), grunty pod infrastrukturę kolejową powinny zostać przekazane do PKP PLK do końca 2026 roku. "Jest to niezbędne do prowadzenia ruchu pociągów, zarządzania liniami kolejowymi oraz prowadzenia inwestycji" - powiedział.

Dodał, że PKL są gotowe przejąć wszystkie grunty niezależnie od uregulowania stanu prawnego, ponieważ zdecydowanie usprawni to proces inwestycyjny. "Mam nadzieję, że w ciągu trzech lat PKP SA przekaże nam wszystkie grunty, na których znajdują się m.in. linie kolejowe, dworce, rozjazdy czy sieci przesyłowe" - wskazał.

Z informacji PKP SA wynika, że pod koniec stycznia br. zakończono proces inwentaryzacji gruntów: wyodrębniono ponad 34 tys. działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni ponad 39 tys. ha. Są to głównie tereny, na których znajdują się linie i stacje kolejowe oraz ponad 18 tys. środków trwałych stanowiących elementy linii kolejowych oraz takie składniki majątku, jak: tory, rozjazdy, mosty, budynki nastawni i innych posterunków, perony, kładki dla pieszych, przejścia podziemne oraz urządzenia towarzyszące - jak sieci przesyłowe, elementy oświetlenia czy drogi technologiczne.

Jak wskazał wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, trwają prace nad realizacją przekazania aportem nieruchomości, na których znajduje się infrastruktura kolejowa. "Jest to bardzo ważna decyzja z punku widzenia funkcjonowania i modernizacji infrastruktury kolejowej" - powiedział.

Przekazanie majątku jednym z założeń reformy polskiej kolei

Jednym z założeń reformy polskiej kolei z 2000 r., która prowadzona była na mocy ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", było wyodrębnienie spółki specjalizującej się w zarządzaniu infrastrukturą kolejową i prowadzeniu ruchu pociągów, a następnie wyposażenie jej w majątek niezbędny do działalności operacyjnej: grunty, budynki, budowle i inne elementy, przypomniano.

Jednak z uwagi na fakt, że w chwili wejścia w życie ustawy o PKP stan prawny części nieruchomości, w który miała zostać wyposażona nowa spółka, nie był uregulowany, przyjęto rozwiązanie zastępcze w postaci dwustronnej umowy.

Następnie PKP SA wniosły do PKP PLK SA w formie aportu środki trwałe - elementy infrastruktury kolejowej będące przedmiotem zawartej wcześniej umowy, ale bez gruntów, na których były one posadowione. Na przestrzeni kolejnych lat, w wyniku działań PKP SA, sukcesywnie regulowano stan prawny nieruchomości (gruntów), co dało możliwość dokończenia całego procesu.

Kolejnym krokiem było podjęcie decyzji o formie, w jakiej dokonany zostanie aport, czyli wyodrębnieniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa o nazwie PKP SA Oddział Infrastruktura Kolejowa.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl