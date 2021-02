PKP PLK mają nadzór odbudowy linii kolejowej do lotniska Katowice

Nadzór nad opracowaniem projektów wykonawczych i realizacją odbudowy linii kolejowej Tarnowskie Góry – Zawiercie zakontraktowały w czwartek PKP Polskie Linie Kolejowe. Realizacja przewidzianej do połowy 2023 r. inwestycji, które m.in. zapewni dojazd do katowickiego lotniska, już się rozpoczęła.

Nieeksploatowana obecnie, w większości jednotorowa linia nr 182 - o długości ok. 45 km - łączy Tarnowskie Góry z Zawierciem, przechodząc przez bezpośrednie okolice Katowice Airport.

Wartą 812,1 mln zł brutto umowę na wykonanie jej odbudowy PLK podpisały z konsorcjum Track Tec Construction, Infrakol i PBIiK z końcem października ub. roku.

W czwartek podczas zdalnej uroczystości z udziałem wiceministra infrastruktury Andrzeja Bittela PLK podpisały wartą 9,6 mln zł netto umowę na pełnienie nadzoru nad inwestycją przez tzw. inżyniera kontraktu.

Nadzór nad opracowaniem projektów wykonawczych i wykonaniem robót budowlanych będzie pełniła spółka TPF.

"To bardzo ważny krok ku prawidłowemu zrealizowaniu inwestycji, która ma służyć mieszkańcom Katowic, Zawiercia, Pyrzowic, Siewierza, Mierzęcic, Tarnowskich Gór - wszystkim tym, przez których małe ojczyzny będzie przebiegała zmodernizowana, odbudowana linia kolejowa, pozwalająca dobrze się komunikować w obrębie tych miast, z Katowicami, z lotniskiem" - mówił wiceszef MI.

"To bardzo ważne zadanie, które teraz spływa na barki inżyniera kontraktu, który spełnia bardzo ważną rolę: w realizacji budowy ma reprezentować interes zobiektywizowany, służący realizacji celu, jakim jest kolej szybka, bezpieczna, komfortowa. Ma również za zadanie rozstrzygać spory między zamawiającym, a wykonawcą, które są naturalne; na budowie ma być obiektywnym spojrzeniem" - dodał Bittel.

Budowa kolejowego połączenia do lotniska, oddalonego najszybszymi połączeniami drogowymi od Katowic o ponad 30 km, oczekiwana jest w regionie od lat. Początkowo planowano budowę nowej linii od Bytomia, jednak wobec kosztów i sprzeciwu mieszkańców, tę koncepcję porzucono.



Ostatecznie PLK skoncentrowały się na rewitalizacji blisko 49 km dotychczasowych, choć w większości nieczynnych, bądź rozebranych linii kolejowych: od Tarnowskich Gór do Zawiercia, a także łącznicy do Zawiercia o długości ok. 1 km oraz łącznicy w rejonie Miasteczka Śląskiego - o długości ponad 1 km.

Oprócz odbudowy zaprojektowano elektryfikację połączenia i szereg zmian technicznych - ze względu m.in. na projektowaną prędkość do 140 km/h - wobec pierwotnego kształtu linii. Złagodzone muszą zostać niektóre łuki. W miejscach skrzyżowań z autostradą A1 oraz drogami wojewódzkimi powstaną wiadukty. Przebudowanych zostanie 38 przejazdów kolejowo-drogowych.

Zmodernizowanych lub zbudowanych ma też zostać 8 przystanków kolejowych z 11 peronami (m.in. na stacjach Tarnowskie Góry, Siewierz, Poręba i Zawiercie). Powstanie nowa stacja Pyrzowice Lotnisko (z zadaszeniem peronów na wizualizacjach nawiązującym architektonicznie do terminali lotniskowych) i mijanka techniczna w Miasteczku Śląskim.

Linia ma służyć jako dojazd do lotniska - dla pasażerów czy pracowników, ale będzie też pełniła funkcję północnej towarowej obwodnicy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Z tego względu wszystkie planowane mijanki będą miały długość 750 m, co umożliwi obsługę najdłuższych składów. Pociągi towarowe mają osiągać prędkość do 80 km/h.