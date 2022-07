PKP PLK ogłosiły przetarg na modernizację linii na Pomorzu

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na modernizację linii kolejowej 201 na odcinku Kościerzyna - Somonino oraz linii 214 na odcinku Somonino - Kartuzy. Projekt ubiega się o unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakończenie wszystkich robót planowane jest w drugiej połowie 2026 roku.

PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) poinformowały, że ogłosiły przetarg na wybór wykonawcy zadania pn. „Odcinek A – Roboty budowlane na liniach kolejowych nr 201 odc. Kościerzyna - Somonino oraz nr 214 Somonino - Kartuzy” w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto”.

Do modernizacji idą dziesiątki kilometrów torów

W zakres zaplanowanych prac wchodzi modernizacja 27 km linii kolejowej nr 201 na odcinku Kościerzyna - Somonino wraz z dobudową drugiego toru, która zwiększy przepustowość linii, oraz 8 km linii nr 214 Somonino - Kartuzy, co umożliwi powrót pociągów na tę trasę i bezpośrednie połączenie Kościerzyny z Kartuzami.

- Realizacja prac na linii z Kościerzyny przez Somonino do Kartuz zwiększy atrakcyjność kolei na Pomorzu jako najbardziej ekologicznego środka transportu. Podróżnym zapewni szybsze i wygodniejsze podróże w kierunku Gdańska i Gdyni, a jako element większego zadania modernizacji ciągu transportowego Bydgoszcz - Trójmiasto, umożliwi portowi morskiemu w Gdyni przyjęcie większej liczby towarów przewiezionych koleją - powiedział Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP PLK.

Zakończenie prac jest zaplanowane na 2026 rok

Linie zostaną zelektryfikowane, a sprawny i bezpieczny ruch pociągów zapewnić ma przebudowa systemu sterowania ruchem kolejowym, w tym budowa LCS Kościerzyna i nowej nastawni w Somoninie.

Po zakończeniu wszystkich prac i pozyskaniu niezbędnych pozwoleń pociągi pasażerskie na linii nr 201 pojadą z prędkością do 140 km/h (obecnie do 120 km/h), na linii nr 214 z prędkością do 120 km/h, a pociągi towarowe 100 km/h (obecnie do 80 km/h).

"Modernizację linii nr 214 planuje się zakończyć w 2024 r., aby umożliwić ruch pociągów z Somonina do Gdańska przez Kartuzy i tzw. „bajpas kartuski”, na czas prac na linii nr 201 na odcinku Somonino - Gdańsk Osowa. Zakończenie wszystkich robót planowane jest w II połowie 2026 r." - czytamy w informacji PKP PLK.

