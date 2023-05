PKP PLK: prace przy budowie podziemnego tunelu kolejowego w Łodzi cały czas trwają

Prace przy budowie podziemnego tunelu kolejowego w Łodzi trwają – zapewnił we wtorek członek zarządu i dyrektor ds. realizacji inwestycji PKP PLK Arnold Bresch. Według zawartego w kwietniu aneksu z wykonawcą inwestycji termin zakończenia prac jest planowany na grudzień 2024 r.

Bresch o realizacji prac na budowie tunelu kolejowego pod Łodzią, który połączy stacje Łódź Fabryczna i Łódź Kaliska oraz Łódź Żabieniec mówił w Sejmie podczas wtorkowego posiedzenia Komisji Infrastruktury. Zwołano je na wiosek posła Dariusza Jońskiego, którego zdaniem trwająca od połowy 2019 roku inwestycja nie przebiega zgodnie z planem i we właściwy sposób.

Wskazał, że według pierwotnego harmonogramu tunel średnicowy miał być gotowy pod koniec 2021 roku, a pierwsze pociągi miały pojechać nim w 2022 roku.

"Mamy 2023 rok i od blisko pół roku inwestycja na odcinku Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska, czyli pod ścisłym centrum miasta Łodzi nie ruszyła z miejsca. Trzy miesiące temu usłyszeliśmy, ze poziom realizacji kontraktu na całej inwestycji wynosi mniej więcej 43 procent, został zawarty aneks i usłyszeliśmy teraz, że cała inwestycja ma zostać zakończona w grudniu 2024 roku. Tu rodzi się pytanie, jak przez półtora roku uda się zrealizować ponad 50 proc. prac w najtrudniejszej części, czyli pod ścisłym centrum miasta i 200 kamienicami. Od pół roku ta inwestycja stoi i najwyższy czas, by przestać oszukiwać mieszkańców Łodzi" - powiedział Joński.

Bresch zapewnił, że prace cały czas trwają.

"Nie jest prawdą, że budowa nie funkcjonuje. Trwają prace. Mówimy o 7,5 kilometrach tuneli, 14 km torów do ułożenia. Ale oprócz tego budujemy trzy stacje podziemne i prace tam są realizowane. Rzeczywiście tarcze w tej chwili nie pracują, jest to związane z procesem technologicznym" - zaznaczył.

Poinformował, że tzw. mała tarcza zrealizowała do tej pory 1100 z 3400 metrów i przygotowała półtora tunelu z czterech. Duża tarcza wykonała zaś ponad 1000 z 2300 metrów i w tej chwili jest konserwowana.

"Mała tarcza kolejny etap drążenia rozpocznie w tym tygodniu. Prace związane z dużą tarczą uzależnione są od kilku kwestii" - dodał.

Bresch wyjaśnił, że wstrzymanie drążenia tunelu przez dużą maszynę TBM związane jest z trwającym wzmacnianiem kamienic, które znajdują się na drodze przechodzenia tarczy. Poinformował, że dodatkowego zabezpieczenia wymaga 45 budynków. Wykonawca początkowo planował ich wyburzenie, jednak ze względu na interes społeczny podjęto decyzję o dodatkowym wzmocnieniu kamienic.

"Robimy wszystko, żeby utrzymać kamienice. Nie chcemy doprowadzić do wyburzania kamienic, mimo, że wiemy w jakim są one stanie technicznym. (…) Informacja jest przekazywana do mieszkańców i wraz ze zbliżaniem się do terminu ingerencji w dany budynek, osoby uzyskują wiedzę w jaki sposób będzie prowadzona relokacja mieszkańców" - tłumaczył.

Bresch zapewnił, że bieżące finansowanie prowadzenia robót zostało zapewnione i nie ma żadnych zaległości płatniczych wobec wykonawcy. Dodał też, że zostały zarezerwowane środki na waloryzację kontraktu z wykonawcą.

Dyrektor wykonawcy, firmy PBDiM Mińsk Mazowiecki Mariusz Serżysko przyznał, że tarcze drążące tunele pracują z przerwami, które wynikają z procesu technologicznego. "Jeśli chodzi o dużą maszynę całość skomplikowania polega na tym, że na jej trasie - od Manufaktury aż do dworca Łódź Fabryczna - mamy zinwentaryzowanych 198 kamienic. Wskazaliśmy około 45 budynków, których stan techniczny jest zagrażający ich bytności. Komplikacją są także archiwalne studnie, którego do początku XX wieku zaopatrywały kamienice w wodę" - wyjaśnił.

Budowa tunelu średnicowego o łącznej długości 7,5 km to kontynuacja prac rozpoczętych budową dworca Łódź Fabryczna. Zdaniem spółki PKP PLK, inwestycja przyczyni się do stworzenia efektywnego systemu krajowych połączeń międzyregionalnych obejmujących region środkowej Polski. Tunel otworzy dworzec Łódź Fabryczna, który z dworca końcowego stanie się dworcem przelotowym. Skróci się czas przejazdu, a przez ścisłe centrum Łodzi będą mogły jechać zarówno pociągi regionalne, jak i dalekobieżne.

W tunelu powstaną trzy przystanki (Łódź Śródmieście, Łódź Polesie i Łódź Koziny), które zapewnią dogodny dojazd do centrum miasta, co ułatwi mieszkańcom aglomeracji i województwa codzienny dojazd do pracy i szkoły.

Projekt "Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), Etap II, Odcinek Łódź Fabryczna-Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec" jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jego wartość wynosi ponad 1,7 mld zł, z czego dofinansowanie unijne to ponad 1,4 mld zł.

