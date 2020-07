PKP PLK przebudują XIX-wieczne mosty kolejowe na Odrze

Latem rozpoczną się remonty dwóch mostów kolejowych w województwie lubuskim, których modernizacja ma poprawić szybkość, komfort i bezpieczeństwo podróżowania oraz transportu ładunków, a do tego przygotować warunki dla dobrej żeglugi na rzece. Inwestycje będą kosztowały ponad 65 mln zł.

Jak poinformował rzecznik PKP Polskich Linii Kolejowych SA Mirosław Siemieniec, dzięki odnowieniu mostów na Odrze w Nietkowicach (linia Wrocław - Szczecin) i Pomorsku (linia Zbąszynek - Gubin) usprawnione zostaną podróże i przewóz ładunków m.in. ze stacji Zielona Góra w kierunku Szczecina i Poznania.

Dodał, że przeprawa na trasie do Zbąszynka zostanie odnowiona, a na trasie do Szczecina będzie nowa. Oba mosty mają po kilkaset metrów.

W drugiej połowie lipca rozpocznie się odnawianie mostu kolejowego w Pomorsku, między Czerwieńskiem a Sulechowem. Prace poprawią warunki podróży na odcinku Zbąszynek - Czerwieńsk i w kierunku Wielkopolski.

"XIX-wieczna przeprawa będzie miała wyremontowane filary i przyczółki. Odnowione będą konstrukcje stalowe. Nowy bezstykowy tor pozwoli zwiększyć prędkość pociągów do 100 km/h. Koszt zadania do około 19 mln zł" - powiedział Siemieniec.

Natomiast w sierpniu 2020 r. rozpoczną się prace na przeprawie w Nietkowicach. Przebudowa mostu zwiększy możliwości transportu kolejowego na linii Wrocław - Szczecin, tzw. Nadodrzance, ważnej trasie pasażerskiej i towarowej prowadzącej z województwa dolnośląskiego przez lubuskie do zachodniopomorskiego.

"W miejsce starej konstrukcji z 1871 r. będzie nowa. Wykonawca przebuduje też przyczółki i filary. Zamontowany zostanie nowy tor i dostosowana do nowych warunków sieć trakcyjna" - wymienił Siemieniec.

Dodał, że modernizacja przeprawy usprawni przejazdy pociągów pasażerskich i towarowych, przewożących ładunki z Dolnego Śląska do portów Pomorza Zachodniego. Dzięki realizowanym pracom przygotowane będą warunki do lepszej żeglugi na Odrze. Koszt tej inwestycji PKP PLK to około 46,5 mln zł, a same prace nie wpłyną na kursowanie pociągów.