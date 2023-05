PKP PLK: remont linii między Sokołowem Podlaskim a Siedlcami oraz Ostrowią Mazowiecką i Małkinią

Do 2028 roku wyremontowana zostanie linia kolejowa między Sokołowem Podlaskim a Siedlcami, a do 2027 roku między Ostrowią Mazowiecką i Małkinią – poinformowała spółka PKP PLK. Oba projekty zakładają elektryfikację linii kolejowych oraz budowę nowych stacji – dodano.

Jak poinformowały w piątek PKP Polskie Linie Kolejowe, w ramach rządowego "Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r." wyremontowane zostaną linie między Sokołowem Podlaskim a Siedlcami oraz Ostrowią Mazowiecką i Małkinią. Spółka ogłosiła przetargi na opracowanie dokumentacji wraz z realizacją robót budowlanych na obu liniach, a szacunkowa wartość obu projektów wynosi ponad 600 mln zł.

PKP PLK zaplanowały, że prace projektowe wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych na odcinku Sokołów Podlaski - Siedlce powinny zakończyć się do 2027 roku, a rozpoczęcie prac budowalnych planowane jest na przełomie 2027 i 2028 roku. Dla linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka - Małkinia zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w 2027 r.

Wykonawca linii kolejowej Sokołów Podlaski - Siedlce będzie odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowalnych na blisko 30 km odcinku, a trasa ma zostać zelektryfikowana.

"Szacuje się, że czas podróży między Sokołowem Podlaskim a Siedlcami wyniesie ok. 30 minut. Do Warszawy z Sokołowa pociągi z prędkością do 120 km/h pojadą w czasie ok. 120 minut dla pociągów osobowych i ok. 90 minut dla pociągów przyspieszonych" - przekazała spółka.

Dodano, że w ramach projektu przewidziano budowę i odbudowę stacji m.in. w Strzale, Borkach Siedleckich i Suchożebrach. "Wartość prac na linii z Sokołowa Podlaskiego do Siedlec szacowana jest na ok. 327 mln zł" - wskazano.

Połączenie kolejowe od Ostrowi Mazowieckiej do Małkini zakłada modernizację i elektryfikację 20 km. odcinka linii kolejowej. Zapewniony ma zostać - zgodnie z komunikatem - wygodny dojazd do Warszawy w ok. 1,5 godziny, a na trasie przewidziano 3 nowe przystanki; w Ostrowi Mazowieckiej Południe, Niegowcu i Błędnicy. "Odbudowane zostaną perony na stacji w Ostrowi Mazowieckiej oraz na przystankach Ostrów Mazowiecka Miasto i Biel" - zwrócono uwagę. Podkreślono, iż przebudowa linii zwiększy również możliwości kolejowych przewozów towarowych.

Jak przypomniało PKP, program Kolej+ zaplanowano do realizacji do 2029 r. Jego realizacja ma wpłynąć na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów. Będący pod egidą Ministerstwa Infrastruktury Program jest wart ok. 13,2 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 2 mld środki jednostek samorządu terytorialnego.

