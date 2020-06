PKP PLK: remont torów w Warszawie rozpocznie się w "długi weekend"

Od 11 do 13 czerwca między Dworcem Centralnym a Wschodnim zaplanowano remont toru linii dalekobieżnej. Z kolei od 14 czerwca do 26 lipca odbędą się prace na odcinku Warszawa Zachodnia - Warszawa Włochy - poinformowała spółka PKP Polskie Linie Kolejowe we wtorek.

W komunikacie podano, że od 11 do 13 czerwca na odcinku Warszawa Centralna - Warszawa Wschodnia zaplanowano remont toru linii dalekobieżnej.

"Ekipy będą pracowały całą dobę. Wymienione zostaną podkłady oraz uzupełniony tłuczeń na odcinku ok. 2 km" - napisano. "Prace PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. umożliwią utrzymanie sprawnych przejazdów na linii średnicowej" - dodano.

Spółka poinformowała, że roboty na tym odcinku zaplanowano w rozkładzie jazdy i uzgodniono z przewoźnikami na czas długiego weekendu, kiedy ruch pociągów jest mniejszy.

PKP PLK poinformowała również, że od 14 czerwca do 26 lipca prowadzone będą ujęte w rozkładzie prace na linii z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego na odcinku Warszawa Zachodnia - Warszawa Włochy.

"Wymienione będą słupy oraz sieć trakcyjna w obu torach" - napisano. "Roboty zostały zaplanowane w rozkładzie jazdy. Przewoźnicy mogli z wyprzedzeniem przekazać informacje podróżnym" - podała spółka.