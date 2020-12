PKP PLK wybrały wykonawcę "bajpasu kartuskiego"

PKP Polskie Linie Kolejowe wybrały wykonawcę tzw. bajpasu kartuskiego, który zapewni dojazd koleją z Kartuz i okolic do stolicy województwa podczas modernizacji linii nr 201 - poinformował w czwartek Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP PLK.

Na wykonawcę dokumentacji projektowej oraz prac budowlanych dla tzw. bajpasu kartuskiego PKP PLK wybrały konsorcjum firm PHU Rajbud oraz Torhamer. Koszt inwestycji to 91,5 mln zł.

"Po uprawomocnieniu się decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana umowa z wykonawcą" - wyjaśnił Zieliński.

"Bajpas kartuski" będzie gotowy przed rozpoczęciem modernizacji linii kolejowej nr 201 z Maksymilianowa przez Kościerzynę do Gdyni. Dojazd koleją z Kartuz do stolicy województwa będzie utrzymany.

Realizacja dokumentacji projektowej, a następnie prac budowlanych, przewidziana jest w okresie styczeń 2021-listopad 2022 r.

Przedsięwzięcie PKP PLK zakłada modernizację ok. 9-kilometrowego odcinka linii 229 oraz remont 7-kilometrowego odcinka linii 234, na których nastąpi przywrócenie prędkości pociągów pasażerskich do 80 km/h. Przebudowane zostaną perony w Gdańsku Kokoszkach, Leźnie, Starej Pile i Żukowie Zachodnim.

W Starej Pile wbudowane zostaną nowe rozjazdy oraz dodatkowy tor, które umożliwią sprawne mijanie się pociągów. W ramach opcji dla wykonawcy robót przewidziano budowę mijanki także w Gdańsku Kokoszkach. Umożliwi to utrzymanie dotychczasowej częstotliwości kursowania pociągów z Gdańska do Kartuz i z powrotem, tj. co 60 minut w obu kierunkach. Czas przejazdu pociągu pozostanie na podobnym poziomie, co obecnie.

Przepustowość "bajpasu kartuskiego", po zakończeniu modernizacji linii nr 201, umożliwi wykorzystanie tej trasy jako lokalnej, alternatywnej linii do podróży z Pojezierza Kaszubskiego do stolicy województwa.

Prace przy "bajpasie kartuskim", oprócz inwestycji PKP PLK, obejmują też odbudowę niespełna 1,5 km toru na odcinku Gdańsk Kiełpinek-Gdańsk Kokoszki. Za to odpowiada, należąca do samorządu województwa pomorskiego spółka PKM SA, które prowadzi to przedsięwzięcie we współpracy z miastem Gdańsk. Na ogłoszony przez PKM SA przetarg wpłynęły w sierpniu cztery oferty. Na realizację swojego odcinka "bajpasu kartuskiego" samorządowa spółka przeznaczyła 56,82 mln zł brutto. Najtańsza z ofert, która wpłynęła na przetarg opiewała na ponad 43 mln zł.