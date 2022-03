PKP PLK zakupiło najnowocześniejsze pojazdy

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowego – spółka z Grupy Kapitałowej PKP Polskich Linii Kolejowych kupiło trzy nowoczesne pojazdy do szybkich prac na liniach kolejowych. To najbardziej zaawansowane pojazdy dwudrogowe w Polsce – informuje spółka.

Nowa palownica jest maszyną dwusystemową, może wbijać fundamenty palowe zarówno z toru kolejowego, jak i z gruntu. To pierwsza dostawa specjalistycznego sprzętu w ramach programu dokapitalizowania spółek zależnych od PKP Polskich Linii Kolejowych. Wartość maszyny to ponad 5 mln zł.Pierwsze prace w terenie przy użyciu nowej palownicy odbyły się na trasie Sosnowiec Dańdówka – Katowice Muchowiec - Panewnik oraz na linii Ostrołęka - Chorzele. Maszyna będzie również wykorzystana w drugiej połowie roku na trasie Glincz - Kartuzy.Spółka Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe zwiększa również potencjał techniczny i rozwija działalność w branży elektroenergetycznej; w ubiegłym roku podpisała umowy na dostawę dwóch pociągów regulacyjno-montażowych. Dostawa pojazdów planowana jest w bieżącym roku. Ponadto, również w ubiegłym roku zawarła umowę na dostawę ciężkiego pociągu do prac przy sieci trakcyjnej. Termin realizacji zamówienia to 2023 r. Wartość obydwu umów wynosi łącznie 34,6 mln zł.