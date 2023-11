PKP PLK zamówiły przebudowę stacji za ponad 0,5 mld zł

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały w czwartek z firmą Trakcja wartą ponad 500 mln zł umowę na przebudowę stacji Gliwice Łabędy i tamtejszego węzła kolejowego. Przy okazji powstanie nowy przystanek kolejowy.

Warta ponad pół miliarda zł oferta Trakcji najlepsza

W efekcie zamówienia w ciągu 50 miesięcy przebudowana ma zostać stacja Gliwice Łabędy oraz odtworzone połączenie z nią zmodernizowanej w poprzednich latach stacji towarowej Gliwice Port.

Zmieniony zostanie układ torów i peronów na stacji w Łabędach. Powstanie nowy przystanek w rejonie gliwickiej estakady Heweliusza (w przybliżeniu w połowie odległości między stacjami Gliwice i Gliwice Łabędy), o nazwie Gliwice Kopernik.

Zgodnie z platformą przetargową PLK w ogłoszonym na początku stycznia br. postępowaniu oferty otwarto na początku kwietnia br. Wpłynęło 10 ofert. Po przeprowadzeniu aukcji elektronicznej, przy budżecie 623,2 mln zł brutto, w połowie sierpnia wybrano wartą 434,5 mln zł netto (534,4 mln zł brutto) ofertę spółki Trakcja. Jedynym kryterium była cena.

W czwartek przedstawiciele władz PLK i firmy Trakcja podpisali w Warszawie umowę na prace budowlane (jedynie niewielki zakres zamówienia wymaga zaprojektowania). Obecny na uroczystości wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel zwrócił uwagę na wagę inwestycji na kolejowym ciągu E30, który - jak zaznaczył - "łączy nas z Europą i w Europie".

"Przebudujemy stację, dostosujemy ją do najwyższych standardów (...), ułatwimy przewozy kolejowe w tym rejonie. (...) Powstanie w ramach tego projektu nowy przystanek Gliwice Kopernik (...), co z pewnością przybliży kolej mieszkańcom Gliwic i Śląska. (...) To inwestycja, choć realizowana za środki krajowe, ale w pewnym ustaleniu z samorządowcami" - podkreślił Bittel.

Prezes PLK: Stacja Gliwice Łabędy w końcu staje się faktem

Prezes PLK Ireneusz Merchel zaznaczył, że zarządca kolejowej infrastruktury w tym roku podpisał już umowy z wykonawcami na ponad 8 mld zł, natomiast roboty za kolejnych kilkanaście miliardów są końcowych etapach procedur przetargowych.

"Stacja Gliwice Łabędy - już wielokrotnie planowana do inwestycji - w końcu staje się faktem. To stacja jakże ważna: ponad 40 km toru do przebudowy - rzeczywiście we współpracy z miastem, które przebudowywać będzie w dwóch miejscach układ drogowy: przy samej stacji i później, przy nowobudowanym przystanku. Wszystkie tory będą przystosowane do przyjmowania długich pociągów o maksymalnych obciążeniach" - wymieniał Merchel, wyrażając przekonanie, że wykonawca, należący do grupy PLK, zrealizuje prace w terminie przypadającym - 9 stycznia 2028 r.

Zgodnie z dokumentacją przetargową, przedmiotem zamówienia jest przebudowa stacji Gliwice Łabędy oraz szlaków stycznych, tj. Gliwice Łabędy - Taciszów, Gliwice Łabędy - Pyskowice, Gliwice Łabędy - Szobiszowice (linii kolejowych nr 135, 137, 167 i 168).

Gliwice Łabędy to stacja węzłowa, na której łączą się dwutorowe szlaki z Pyskowic (LK135), z Taciszowa (LK137) i dwa dwutorowe szlaki od strony Gliwic (LK137 i LK168). Przewidziano też budowę nowego toru łączącego stację Gliwice Łabędy ze stacją Gliwice Port (LK167).