PKP PLK zapowiada przetargi o wartości kilkunastu miliardów złotych

PKP Polskie Linie Kolejowe są przygotowane do ogłoszenia w przyszłym roku przetargów na roboty budowlane o wartości kilkunastu miliardów złotych - poinformowała w środę kolejowa spółka.

"Zarządca infrastruktury przygotowuje się do nowej perspektywy finansowej UE. Spółka w przyszłym roku, jeśli zapewnione będą środki finansowe, gotowa będzie do ogłoszenia przetargów na roboty budowlane na kwotę kilkunastu miliardów złotych" - napisano w komunikacie.

Prezes PKP PLK Ireneusz Merchel poinformował, że epidemia koronawirusa nie spowolniła inwestycji kolejowych a wykonawcy realizują inwestycje z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. Dodał, że uzupełnieniem inwestycji z perspektywy UE na lata 2021-2027 będzie Program Kolej Plus i Program budowy - modernizacji przystanków kolejowych na lata 2020-2025.

"Krajowy Program Kolejowy (KPK) jest realizowany. Obecnie na placach budów realizowane są inwestycje za blisko 50 mld zł, zakończone zostały projekty za 16,2 mld - co stanowi 87 proc. całego KPK - podkreślał prezes cytowany w komunikacie.

PKP Polskie Linie Kolejowe realizują Krajowy Program Kolejowy o wartości ponad 76 mld zł. To największy program w historii kolei. Zawarto w nim ponad 230 kolejowych projektów inwestycyjnych, zmodernizowanych będzie m.in. 9 tys. km torów.

Natomiast Program Kolej Plus ma zostać zrealizowany do 2028 roku, a jego wartość wynosi 5,6 mld zł. W programie Kolej Plus 85 proc. wartości planowanych inwestycji będzie finansowało państwo poprzez realizatora zadania - spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe. Pozostałe 15 proc. kosztów inwestycji to wkład własny samorządów. Program ten zapewni m.in. połączenia do miast, które obecnie takiej komunikacji nie mają.

Program 200 przystanków kolejowych ogłosił na początku maja tego roku prezydent Andrzej Duda. Jego wartość szacowana jest na 1 mld zł. Jego realizacja ma m.in. pomóc w walce z wykluczeniem komunikacyjnym mieszkańców mniejszych miejscowości.