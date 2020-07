PKP podpisały umowę na modernizację dworca Kraków Swoszowice

PKP SA podpisały w sobotę umowę na przebudowę XIX-wiecznego dworca kolejowego Kraków Swoszowice. Inwestycja o wartości prawie 8 mln zł zostanie dofinansowana ze środków unijnych. Prace powinny się zakończyć na przełomie 2021 i 2022 roku.

Jak podkreśliła minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas podpisania umowy, kompleksowy remont zabytkowego dworca w Swoszowicach, znajdującego się na południowych obrzeżach Krakowa, jest kolejną tego typu inwestycją realizowaną przy wsparciu pieniędzy unijnych.

"To inwestycja, która będzie łączyć tradycję i nowoczesność, bo będziemy świadkami remontu XIX-wiecznego dworca kolejowego, gdzie połączymy ekologię, dostępność dla osób o szczególnych potrzebach, innowacyjne rozwiązania, ale również zachowamy jego tradycyjny wygląd" - wskazała minister.

Przypomniała, że w obecnej perspektywie unijnej Polska otrzymała na inwestycje związane z unowocześnianiem szlaków i obiektów kolejowych prawie 40 mld zł. "To ogromne środki, dzięki którym będziemy świadkami nowoczesnej infrastruktury kolejowej, rozbudowy dworców i modernizacji linii kolejowych" - zaznaczyła Jarosińska-Jedynak.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślił, że modernizacja dworca Kraków Swoszowice jest przykładem realizacji priorytetu rządu Mateusza Morawieckiego, związanego ze zrównoważonym rozwojem.

"Realizujemy ten program w każdym regionie, każdym województwie naszego kraju. To zarówno małe ośrodki, ale także duże miasta. Teraz przyszedł czas na Kraków - to może nie jest tak okazały budynek, jak gmach krakowskiego dworca głównego, ale także obiekt zabytkowy, świadek historii, z którego na co dzień będą korzystać pasażerowie, którzy licznie wracają do transportu kolejowego" - powiedział.

Małgorzata Zielińska, członek zarządu PKP SA zapowiedziała, że prace budowlane rozpoczną się niebawem, a obiekt ponownie zostanie udostępniony podróżnym na przełomie 2021 i 2022 roku. W efekcie budynek dworca w Swoszowicach, pochodzący z końca XIX wieku, odzyska historyczne piękno, a jednocześnie zostanie przystosowany do współczesnych wymogów i przepisów budowlanych oraz przeciwpożarowych.

Na parterze znajdą się pomieszczenia komercyjne, hol pełniący jednocześnie funkcję poczekalni oraz ogólnodostępne toalety. Budynek zostanie przystosowany do obsługi osób o ograniczonej mobilności, m.in. poprzez usunięcie barier architektonicznych, wprowadzenie ścieżek prowadzących z polami uwagi oraz montaż specjalnej mapy dotykowej dworca. Na dworcu zostanie zamontowany nowoczesny system monitoringu. W bezpośrednim otoczeniu budynku powstaną nowe chodniki i droga, przy której wyznaczonych będzie 15 miejsc postojowych.

Całkowity koszt inwestycji to prawie 8 mln zł, z czego 5,2 mln zł pochodzi ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.