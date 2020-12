PKP stawia na fotowoltaikę

PKP SA planuje zainstalować panele fotowoltaiczne na jednej czwartej budowanych i modernizowanych dworców kolejowych w ramach wartego prawie 2 mld zł Programu Inwestycji Dworcowych - poinformowała spółka w piątkowym komunikacie.

Kolejowa spółka dodaje, że w oparciu o dostępne dane szacuje, że panele te wytworzą 377 tys. 495 kWh zielonej energii w ciągu roku. To mniej więcej dziesięć razy tyle, ile zużywa rocznie dworzec kolejowy w Mławie.

Obecnie najwięcej paneli fotowoltaicznych zostało już zainstalowanych na dachu dworca w Białymstoku. Zakłada się, że wytworzą one w ciągu roku około 21 tys. 112 kWh, co ograniczy emisję dwutlenku węgla o ok. 20 tys. kg rocznie, czyli mniej więcej tyle, ile pochłania w ciągu roku około 4 tys. drzew.



W ponad 50 lokalizacjach zaplanowano ponadto inny sposób gospodarowania wodami deszczowymi niż odprowadzanie ich do sieci kanalizacji deszczowej. W 32 dworcach zaplanowano jej retencjonowanie, natomiast na 29 obiektach będzie ona odzyskiwana np. do spłukiwania toalet oraz podlewania terenów zielonych.