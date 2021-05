Plac budowy warty 258 mld zł. Znamy drogowe plany rządu

258 mld zł - taka kwota znalazła się w opisie projektu uchwały ustanawiającej „Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku”, który opublikowano w wykazie prac legislacyjnych rządu. Przyjęcie projektu jest planowane w czwartym kwartale 2021 r. Rynek budowlany te zapowiedzi wstępnie ocenia jako pozytywne.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl

Kiedy ruszą budowy?

Inwestycyjna statystyka

Pierwszą stanowią środki na nowe zadania, które będą ukończone w ramach limitu dostępnego dla zadań realizowanych w okresie nowej perspektywy Unii Europejskiej na lata 2021-2027, ale także wydatki celem zapewnienia finansowania pomostowego dla zadań z kolejnej perspektywy w latach 2028-2034 (152,8 mld zł).Druga pula to wydatki na już realizowane zadania z PBDK 2014-2023 (przeniesienie limitu), czyli pieniądze na zadania realizowane w ramach obecnej perspektywy UE na lata 2014-2020 (101,9 mld zł).Pozostałą pulę ok. 3 mld zł stanowi rezerwa środków na zmiany w kwotach wydatków PBDK, dotyczących np. wzrostu kosztów lub konieczności uwzględnienia niezbędnych, dodatkowych zakresów prac.Osobą odpowiedzialną za przygotowanie projektu jest wiceminister infrastruktury, Rafał Weber. Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to czwarty kwartał 2021 r.- Moim zdaniem, informacja o założeniach PBDK do 2030, która pojawiła się w ostatnich dniach w wykazie prac legislacyjnych rządu, z punktu widzenia rynku budowlanego prezentuje się bardzo dobrze - skomentował dla WNP.PL Damian Kaźmierczak, główny ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.Jednocześnie zastrzegł, że w ramach tej kwoty nowe środki unijne i krajowe będą wynosić ok. 153 mld zł, a pozostałe 102 mld zł to pieniądze z zadań realizowanych już w ramach obecnego PBDK na lata 2014-2023, którego ogólna wartość to ok. 165 mld zł.- Choć 153 mld zł nowych środków to mniejsza kwota od ok. 165 mld zł w obowiązującym PBDK, to takie założenia należy postrzegać pozytywnie - powiedział Kaźmierczak. - Co prawda całkowita kwota „PBDK 2.0” została mocno podpompowana przez środki z realizacji zadań z obecnego Programu, ale i tak wartość inwestycji w drogi krajowe do końca obecnej dekady wydaje się bardzo duża.Podobne odczucia ma Barbara Dzieciuchowicz, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa. Zastrzega jednak, że dopóki nie zobaczymy projektu nowego PBDK w formie dokumentu, dopóty nie można go w pełni oceniać.- Z podanych kwot wynika jednak, że nowych środków w Programie będzie nieco mniej niż w ramach realizowanego obecnie PBDK 2014-2023. Sieć dróg szybkiego ruchu jest już mocno rozbudowana, więc nie dziwi, że w kolejnych latach nakłady na jej rozwój będą się stopniowo zmniejszać - powiedziała WNP.PL prezes Dzieciuchowicz.I dodała, że z drugiej strony spadek ten nie jest duży i nie powinien spowodować zapaści dla firm wykonawczych.- W perspektywie rozciągniętej do 2030 r. planowane nakłady powinny zapewnić stabilną sytuację w segmencie rynku drogowego, skupiającego przede wszystkim dużych generalnych wykonawców - ocenia.Inną kwestią pozostaje to, kiedy te pieniądze przełożą się na ogłaszane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad przetargi, a następnie - na prace budowlane, na co zwracają uwagę nasi rozmówcy.- Aktualnie obserwujemy pewne spowolnienie w zamówieniach dotyczących „starego PBDK”. Przetargów na zadania współfinansowane z nowych środków UE spodziewałbym się dopiero w pierwszym półroczu 2022 r. Niemniej wybór wykonawcy od momentu ogłoszenia postępowania do podpisania umowy trwa zazwyczaj co najmniej kilka miesięcy - ocenił Damian Kaźmierczak.Ponadto przy dominującej realizacji zadań w formule „projektuj i buduj” później następuje kilkunastomiesięczny okres przygotowania dokumentacji i uzyskania zgody na realizację inwestycji drogowej (ZRID).- Dlatego prace budowlane dotyczące większych zadań z nowego budżetu UE ruszą zapewne dopiero w 2023 r. - i dopiero wówczas zaczną one być bardziej widoczne w przychodach firm budowlanych - sądzi ekonomista.Również zdaniem Barbary Dzieciuchowicz jeśli uchwała ma zostać podjęta przez rząd w czwartym kwartale 2021 r., to zapewne dopiero w przyszłym roku możemy oczekiwać ogłaszania przez GDDKiA przetargów z nowej perspektywy UE. W opinii pani prezes pierwsze kontrakty po zakończeniu fazy projektowej w etap robót budowlanych pojawią się najwcześniej w końcówce 2023 r.Zwróciła przy tym uwagę, że małe i średnie firmy budowlane, które przede wszystkim zrzesza kierowana przez nią Izba, w inwestycjach GDDKiA pracują głównie jako podwykonawcy. Ewentualnie starają się też o generalne wykonawstwo, startując w konsorcjach do mniejszych kontraktów, dotyczących m.in. z Programu budowy 100 obwodnic.- Tego typu podmioty czekają też na zadania z Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024, gdzie zapowiedziano środki na poziomie 2,5 mld zł. Do tego dochodzą prace dotyczące remontu istniejącej sieci, na co GDDKiA planuje wydać w tym roku ok. 500 mln zł, czyli dwukrotnie więcej niż w 2020 r. Ponadto zamówienia na prace utrzymaniowe, przewidziane do ogłoszenia w 2021 r., są szacowane na 3 mld zł - podsumowała prezes Dzieciuchowicz.Obecnie kierowcy mają do dyspozycji w Polsce sieć dróg szybkiego ruchu o długości 4 295,4 km, na co składa się 1712 km autostrad i 2583,4 km dróg ekspresowych.Według ostatnich statystyk GDDKiA, na koniec kwietnia 2021 r. w realizacji znajdowało się 108 zadań (z PBDK) o łącznej długości 1409,3 km i wartości 51,8 mld zł, a także pięć obwodnic (z PB100) o łącznej długości 28,8 km i wartości 527 mln zł.Ponadto trwały przetargi na 18 zadań (z PBDK) o łącznej długości 245,1 km oraz osiem obwodnic (z PB100) o łącznej długości 78,1 km. Przygotowywano zaś 105 zadań (z PBDK) o łącznej długości 2093,6 km oraz 87 obwodnic (z PB100) o łącznej długości ok. 750 km.Rok 2020 GDDKiA zamknęła oddaniem do ruchu 137,7 km nowych dróg, podpisaniem 35 umów o łącznej długości 450 km i wartości łącznej ponad 18 mld zł, a także ogłoszeniem przetargów dla 48 odcinków (z PBDK i PB100) o łącznej długości 600,2 km i wartości szacunkowej ponad 21 mld zł.Plan na 2021 r. zakłada oddanie do ruchu co najmniej 385,5 km nowych dróg, w tym: 39,6 km autostrad, 308,2 km dróg ekspresowych oraz 37,7 km dróg klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego).GDDKiA zaplanowała również ogłoszenie w tym roku przetargów na ok. 350 km dróg ekspresowych i obwodnic o szacowanej wartości ok. 17,6 mld zł, a także postępowania na zadania na istniejącej sieci dróg o łącznej długości ok. 335 km i szacowanej wartości ok. 2,5 mld zł.Zobacz też: Drogowy cud nad Wisłą. Te liczby i mapy mówią wszystko