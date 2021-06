PLK dostały 7 ofert w sprawie rozbudowy trasy Gliwice-Katowice

Siedem ofert na opracowanie studium wykonalności dla budowy osobnej pary torów na trasie Gliwice-Katowice otrzymała spółka PKP PLK. Zamówienie w połowie finansuje Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, zainteresowana tą inwestycją pod kątem Kolei Metropolitalnej.

Chodzi o oddzielenie ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego na liczącym ok. 30 km połączeniu kolejowym Katowic i Gliwic.

To główny kolejowy szlak miast Górnego Śląskiego oraz część najważniejszej linii S1 Kolei Śląskich.

W przyszłości ma być jedną z dwóch kluczowych tras głównego przedsięwzięcia transportowego GZM - Kolei Metropolitalnej (obok trasy Dąbrowa Górnicza - Tychy), którego rozwój uniemożliwia dotąd niewystarczająca przepustowość linii kolejowych.

Opracowanie studium jest jednym z najważniejszych etapów, przygotowujących do rozpoczęcia tej inwestycji. Na mocy podpisanego pod koniec maja br. porozumienia GZM sfinansuje połowę kosztów dokumentu.

Przetarg na wykonanie dokumentacji przedprojektowej dla rozbudowy połączenia pomiędzy Katowicami a Gliwicami na głównej magistrali kolejowej E30 zarządca kolejowej infrastruktury, spółka PKP PLK, prowadzi od połowy marca br.

Analizowana ma być m.in. budowa nowych torów aglomeracyjnych i nowych przystanków. Główną częścią zamawianych opracowań ma być studium wykonalności, które da podstawę do decyzji o realizacji inwestycji.

Zgodnie z poniedziałkową informacją z otwarcia ofert na platformie zakupowej PKP PLK, przy budżecie zamówienia określonym na niespełna 4,7 mln zł brutto, spłynęło siedem ofert. Najtańszą, za niemal 4,8 mln zł brutto, przygotowała spółka Databout.

Ten sam wykonawca od sierpnia ub. roku pracuje dla GZM nad wstępnym studium wykonalności Kolei Metropolitalnej. Pod koniec maja Metropolia zamówiła też u niego wstępne studium planistyczno-prognostyczne dla metropolitalnych inwestycji zgłoszonych do rządowego programu Kolej Plus (także w kontekście tworzenia Kolei Metropolitalnej).

Połączenie kolejowe z Gliwic do Katowic było remontowane przez PLK od 2013 r. do 2016 r. W grudniu 2014 r. skończyły się prace między Gliwicami a Chorzowem Batorym, w 2015 r. wyremontowano odcinek Katowice - Chorzów Batory, a w 2016 r. tory stacji Gliwice. Inwestycje pozwoliły na przyspieszenie pociągów i skrócenie przejazdu z ok. 30-35 min. do 20-26 minut.

Przedmiotem obecnych analiz ma być dalsze skrócenie czasu jazdy pociągów. Wśród założeń będzie zwiększenie dostępności transportu kolejowego w ruchu aglomeracyjnym i regionalnym oraz dostosowanie stacji i przystanków do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się.

Wykonawcy studium przeanalizują również usprawnienie przewozu towarów - pod kątem cięższych i dłuższych (do 750 m) pociągów towarowych, m.in. w relacjach międzynarodowych.

Opracowane w ramach studium wstępne propozycje mają zostać skonsultowane z przewoźnikami, którzy realizują lub zamierzają realizować połączenia na linii Katowice - Gliwice. Ma to pozwolić uwzględnić potrzeby prognozowanego ruchu pasażerskiego i towarowego przy ustalaniu koncepcji wariantów inwestycyjnych. Prace studialne określą zakres projektu, jego efekty oraz koszty realizacji.

Zakładany termin realizacji prac studialnych to lata 2021-2023. Opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane mogłyby być realizowane w nowej perspektywie finansowej.

GZM w kontekście tego przedsięwzięcia zwraca uwagę na kluczową rolę budowy osobnych torów, umożliwiających zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów aglomeracyjnych. Budowa odseparowanego torowiska na trasie Gliwice-Katowice ma zasadnicze znaczenie dla przyszłej Kolei Metropolitalnej. Dzięki temu możliwe byłoby wprowadzenie oczekiwanego standardu, aby pociągi wewnątrz Metropolii kursowały co kilkanaście minut.

Na początku lutego br. PLK zamówiły podobną dokumentację przedprojektową dla odcinka Katowice - Sosnowiec Jęzor na linii E 30 z Katowic do Krakowa. Połączenie to jest obecnie na końcowym etapie modernizacji, jednak obejmuje ona tylko odcinek przebiegający poza Górnym Śląskiem: od Sosnowca Jęzora do Krakowa. Warta 7,7 mln zł netto dokumentacja ma powstać do IV kw. 2023 r.

Wcześniej, w 2019 r. i 2020 r. PLK zamawiały takie opracowania m.in. dla odcinków linii kolejowych Bytom - Opole, Katowice Ligota - Tychy (również istotnego dla Kolei Metropolitalnej) oraz Czechowice-Dziedzice - Zwardoń.

Na drugą połowę br. spółka zapowiada ogłoszenie przetargów zakładających m.in. budowę nowych torów aglomeracyjnych na odcinku Będzin - Katowice - Katowice Ligota. Dokumentacja tych inwestycji jest już gotowa.

